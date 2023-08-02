Более половины россиян столкнулись с мошенничеством в интернете с начала года

Более половины россиян столкнулись с мошенничеством в интернете с начала годаЧаще всего пользователей обманывают перспективами быстрого заработка
С начала 2023 г. с фишингом столкнулось больше половины россиян. К таким выводам пришла компания «МТС Red» на основе опроса интернет-пользователей. Причем треть опрошенных заявили, что получают фишинговые рассылки два или более раза в месяц. Чаще всего невнимательные пользователи откликались на предложение мошенников инвестировать в акции или проекты с высокой доходностью, подсчитали в «МТС Red».
В опросе приняло участие более 500 человек разных возрастных категорий: 34% респондентов – в возрасте 30–40 лет, 28,5% – от 40 до 50 лет, 21,9% – от 18 до 30 лет. Среди опрошенных было 54,3% мужчин и 47,5% женщин. Исследование проводилось в Приволжском, Северо-Западном, Уральском, Южном, Сибирском и Центральном ФО.
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