Более половины россиян столкнулись с мошенничеством в интернете с начала года

С начала 2023 г. с фишингом столкнулось больше половины россиян. К таким выводам пришла компания «МТС Red» на основе опроса интернет-пользователей. Причем треть опрошенных заявили, что получают фишинговые рассылки два или более раза в месяц. Чаще всего невнимательные пользователи откликались на предложение мошенников инвестировать в акции или проекты с высокой доходностью, подсчитали в «МТС Red».