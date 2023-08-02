Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Более половины россиян столкнулись с мошенничеством в интернете с начала года

Чаще всего пользователей обманывают перспективами быстрого заработка
Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

С начала 2023 г. с фишингом столкнулось больше половины россиян. К таким выводам пришла компания «МТС Red» на основе опроса интернет-пользователей. Причем треть опрошенных заявили, что получают фишинговые рассылки два или более раза в месяц. Чаще всего невнимательные пользователи откликались на предложение мошенников инвестировать в акции или проекты с высокой доходностью, подсчитали в «МТС Red».

В опросе приняло участие более 500 человек разных возрастных категорий: 34% респондентов – в возрасте 30–40 лет, 28,5% – от 40 до 50 лет, 21,9% – от 18 до 30 лет. Среди опрошенных было 54,3% мужчин и 47,5% женщин. Исследование проводилось в Приволжском, Северо-Западном, Уральском, Южном, Сибирском и Центральном ФО.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных