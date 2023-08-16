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Финансы

Криптовалютные кошельки Ledger будут поддерживать оплату PayPal

Ведомости

Производитель аппаратных кошельков для криптовалют Ledger заключил партнерское соглашение с PayPal, сообщил Coindesk. Пользователи приложения Ledger Live смогут покупать криптовалюту через учетные записи платежной системы.

Приложение позволяет приобретать криптовалюту за фиаты и вносить токены в аппаратный кошелек. Интеграция позволила привязывать к аккаунту без дополнительной проверки свою учетную запись в PayPal. Сейчас для покупки доступны четыре криптовалюты – биткоин (BTC), биткоин кеш (BCH), эфир (ETH) и лайткоин (LTC). 

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Компания PayPal также планирует создать собственную стабильную криптовалюту, привязанную к доллару США – PayPal USD (PYUSD). Новую монету выпустят на блокчейне Ethereum как токен ERC-20. Потребители, продавцы и разработчики смогут использовать ее для беспрепятственного подключения фиатных и цифровых валют.

В 2021 г. Сальвадор объявил биткоин платежным средством и начал покупки «главной криптовалюты». Из-за «ставки на биткоин» и трудностей с выплатой внешнего долга стране прогнозировали высокую вероятность дефолта. Однако с начала 2023 г. доходность бондов республики выросла на 70% и стала самой высокой среди долларовых долговых бумаг развивающихся рынков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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