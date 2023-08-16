Криптовалютные кошельки Ledger будут поддерживать оплату PayPal
Производитель аппаратных кошельков для криптовалют Ledger заключил партнерское соглашение с PayPal, сообщил Coindesk. Пользователи приложения Ledger Live смогут покупать криптовалюту через учетные записи платежной системы.
Приложение позволяет приобретать криптовалюту за фиаты и вносить токены в аппаратный кошелек. Интеграция позволила привязывать к аккаунту без дополнительной проверки свою учетную запись в PayPal. Сейчас для покупки доступны четыре криптовалюты – биткоин (BTC), биткоин кеш (BCH), эфир (ETH) и лайткоин (LTC).
Компания PayPal также планирует создать собственную стабильную криптовалюту, привязанную к доллару США – PayPal USD (PYUSD). Новую монету выпустят на блокчейне Ethereum как токен ERC-20. Потребители, продавцы и разработчики смогут использовать ее для беспрепятственного подключения фиатных и цифровых валют.
В 2021 г. Сальвадор объявил биткоин платежным средством и начал покупки «главной криптовалюты». Из-за «ставки на биткоин» и трудностей с выплатой внешнего долга стране прогнозировали высокую вероятность дефолта. Однако с начала 2023 г. доходность бондов республики выросла на 70% и стала самой высокой среди долларовых долговых бумаг развивающихся рынков.