Криптовалютные кошельки Ledger будут поддерживать оплату PayPal

В 2021 г. Сальвадор объявил биткоин платежным средством и начал покупки «главной криптовалюты». Из-за «ставки на биткоин» и трудностей с выплатой внешнего долга стране прогнозировали высокую вероятность дефолта. Однако с начала 2023 г. доходность бондов республики выросла на 70% и стала самой высокой среди долларовых долговых бумаг развивающихся рынков.