Ситибанк приостановит покупку долларов и евро в кассах

Банк России понизил официальный курс доллара на 19-21 августа до 94,3 руб. Официальный курс евро понижен до 101,48 руб., а юаня – до 12,75 руб. 14 августа курс доллара закрепился выше 100 руб. По отношению к евро рубль тогда перешагнул отметку 110.