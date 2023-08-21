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Финансы

Ситибанк приостановит покупку долларов и евро в кассах

Ведомости

Ситибанк временно приостановит прием и покупку долларов США и евро с 22 августа, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и евро — в кассах Ситибанка», – говорится в сообщении.

Ранее по теме: Райффайзенбанк приостановит покупку наличной валюты с 1 августа

С 1 августа Райффайзенбанк также временно приостановил прием и покупку наличной валюты у физлиц. Банк объяснил свое решение необходимостью «эффективно управлять валютной позицией». Когда ситуация изменится, возможность пообещали вернуть.

Банк России понизил официальный курс доллара на 19-21 августа до 94,3 руб. Официальный курс евро понижен до 101,48 руб., а юаня – до 12,75 руб. 14 августа курс доллара закрепился выше 100 руб. По отношению к евро рубль тогда перешагнул отметку 110.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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