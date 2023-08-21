Ситибанк приостановит покупку долларов и евро в кассах
Ситибанк временно приостановит прием и покупку долларов США и евро с 22 августа, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«С 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и евро — в кассах Ситибанка», – говорится в сообщении.
С 1 августа Райффайзенбанк также временно приостановил прием и покупку наличной валюты у физлиц. Банк объяснил свое решение необходимостью «эффективно управлять валютной позицией». Когда ситуация изменится, возможность пообещали вернуть.
Банк России понизил официальный курс доллара на 19-21 августа до 94,3 руб. Официальный курс евро понижен до 101,48 руб., а юаня – до 12,75 руб. 14 августа курс доллара закрепился выше 100 руб. По отношению к евро рубль тогда перешагнул отметку 110.