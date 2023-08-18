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Экономика

ЦБ снизил официальный курс доллара на 19-21 августа до 93,4 рублей

Ведомости

Банк России понизил официальный курс доллара на 19-21 августа до 94,3 руб., что на 34 копеек ниже сегодняшнего показателя, следует из данных регулятора.

Официальный курс евро понижен до 101,48 руб. (минус 70 копеек), а юаня – до 12,75 руб. (минус три копейки).

Курс доллара на Мосбирже, по данным на 16:40 мск, составил 93,71 руб. (-0,07%), а евро – 101,7 руб. (+0,04%).

Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб. 15 августа ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причина решения ЦБ – усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков – плановое заседание пройдет 15 сентября.

Ранее по теме: Власти решили пока не ужесточать валютный контроль

После повышения ставки и на фоне новостей о возможном ужесточении властями валютного контроля рубль несколько укрепился. Как писали ранее «Ведомости», на встрече  президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной было решено пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала. 

Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий, отмечали источники. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки, но если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, подчеркивал один из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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