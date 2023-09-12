В RBI допустили ребрендинг Райффайзенбанка после его продажи
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) считает, что Райффайзенбанк проведет, скорее всего, ребрендинг после его продажи или выделения из состава группы. Об этом рассказал представитель RBI, передает Kleine Zeitung.
«Скорее всего, в результате продажи или выделения будет проведен ребрендинг, мы хотим быть готовыми ко всем обстоятельствам», – заявили в RBI.
В группе уточнили, что пока решение не принято, поскольку оно будет зависеть от возможного покупателя актива.
Как писали ранее «Ведомости», Райффайзенбанк направил 5 сентября несколько заявок в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков в черно-белом и цветном вариантах – «R Bank» и «R Банк». В списке брендируемых товаров и услуг значатся приложения, банкоматы, банковские услуги, страхование и т. п. В апреле с некоторых зданий в Москве начали снимать вывески Райффайзенбанка, в частности крупная вывеска банка пропала с крыши Российской государственной детской библиотеки на Калужской площади.
RBI находится под давлением минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). В частности, из-за деятельности банка в России расследование начало управление по контролю за иностранными активами (OFAC). В марте Reuters узнало о требовании ЕЦБ к группе уйти с российского рынка. В конце того же месяца RBI сообщил, что продаст российский бизнес или выведет его из периметра группы.
В начале июля Reuters со ссылкой на источники писал, что группа все еще не предоставила ЕЦБ план по уходу из России, что делает завершение этой процедуры к сентябрю маловероятной. Собеседники также отметили, что RBI не спешит уходить в надежде на скорое завершение конфликта на Украине. В августе генеральный директор группы Йоханн Штробль сообщил, что банк рассчитывает выделить российские активы до конца года.