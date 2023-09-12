В RBI допустили ребрендинг Райффайзенбанка после его продажи

В начале июля Reuters со ссылкой на источники писал, что группа все еще не предоставила ЕЦБ план по уходу из России, что делает завершение этой процедуры к сентябрю маловероятной. Собеседники также отметили, что RBI не спешит уходить в надежде на скорое завершение конфликта на Украине. В августе генеральный директор группы Йоханн Штробль сообщил, что банк рассчитывает выделить российские активы до конца года.