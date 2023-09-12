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Финансы

Реальный эффективный курс рубля за январь – август снизился почти на 30%

Ведомости

Реальный эффективный курс рубля (к корзине валют основных торговых партнеров России с учетом инфляции) за первые восемь месяцев этого года снизился на 29,9%, следует из оценки Центробанка.

В августе эффективный курс нацвалюты снизился на 4,6%. К доллару снижение составило 5% (с начала года – 31,1%), а к евро – 4,1% (32,9%). По итогам семи месяцев показатель снизился на 26,6%, сообщал месяцем ранее ЦБ.

По состоянию на 16:15 мск доллар на Мосбирже торгуется на отметке 94,48 руб. (-0,62%), а евро – 101,3 руб. (-1,16%).

Реальный эффективный курс характеризует динамику валютных курсов. Он рассчитывается через выведение средневзвешенного значения курсов валют всех торговых партнеров страны. Номинальный курс отражает стоимость единицы одной валюты, выраженную в единицах другой, и не учитывает инфляцию или рефляцию в стране, чья валюта обменивается.

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Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. На фоне этого 15 августа ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Регулятор объяснил это решение усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего повышения ставки.

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11 сентября помощник президента России Максим Орешкин заявил на ВЭФе, что пик ослабления курса рубля пройден, а в ближайшие месяцы образуется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов. Он пояснил, что избыток образуется ввиду снижения объемов импорта товаров и услуг и повышения ключевой ставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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