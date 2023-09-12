Реальный эффективный курс рубля за январь – август снизился почти на 30%

Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. На фоне этого 15 августа ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Регулятор объяснил это решение усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего повышения ставки.