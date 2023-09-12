Эксперты назвали пределы укрепления рубля

На фоне заявлений Орешина курс рубля укреплялся на Мосбирже. На 17.20 доллар потерял в цене 2,14 руб. и торговался по 96,21 руб. В августе по мере приближения курса к отметке 100 руб./$ власти начали принимать меры. 15 августа Банк России созвал внеочередное заседание и объявил о повышении ключевой ставки до 12%. После этого стоимость американской валюты снизилась на 7% – к 25 августа курс составлял 94,90 руб. Кроме того, правительство договорилось с экспортерами в неформальном порядке об увеличении продажи валютной выручки, писали «Ведомости» 16 августа. Продажи валюты экспортерами снизились летом, следует из последних данных ЦБ. В июле отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (без учета рублевой составляющей) упало до 67% с 82% в июне. Эксперты считают, что эта доля могла быть еще ниже и достигала 35–36% в июле.