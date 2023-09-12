Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке.
Акция -49%

Эксперты назвали пределы укрепления рубля

Пик ослабления курса пройден, заявил помощник президента Максим Орешкин
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Пиковые точки ослабления курса рубля позади, заявил помощник президента Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума. «В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке», – сказал Орешкин (цитата по «Интерфаксу»).

На фоне заявлений Орешина курс рубля укреплялся на Мосбирже. На 17.20 доллар потерял в цене 2,14 руб. и торговался по 96,21 руб. В августе по мере приближения курса к отметке 100 руб./$ власти начали принимать меры. 15 августа Банк России созвал внеочередное заседание и объявил о повышении ключевой ставки до 12%. После этого стоимость американской валюты снизилась на 7% – к 25 августа курс составлял 94,90 руб. Кроме того, правительство договорилось с экспортерами в неформальном порядке об увеличении продажи валютной выручки, писали «Ведомости» 16 августа. Продажи валюты экспортерами снизились летом, следует из последних данных ЦБ. В июле отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (без учета рублевой составляющей) упало до 67% с 82% в июне. Эксперты считают, что эта доля могла быть еще ниже и достигала 35–36% в июле.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных