Курс доллара превысил 101 рубль
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 руб. впервые с середины августа, следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 08:17 мск доллар торговался по 101,3175 руб. (+0,91%). Пикового значения доллар достиг в 08:25 – 101,465 руб., после чего начал снижаться. К 08:33 мск американская валюта опустилась до 101,1 руб.
В то же время евро на бирже торгуется выше 106,5 руб., китайский юань – выше 13,8 руб. По состоянию на 08:27 евро торговался по 106,91 руб. (+1,08%), юань в 08:30 находился на уровне 13,843 руб. (+0,85%).
Доллар превысил 100 руб. в начале октября. До этого курс американской валюты преодолевал эту отметку 14 августа 2023 г. Тогда в ходе торгов американская валюта поднималась до 101,5 руб. На этом уровне доллар не торговался с марта 2022 г.
В Банке России не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.