Песков назвал чрезмерное внимание к курсу доллара «рудиментом прошлого»
Россия живет в рублевой зоне, поэтому уделение чрезмерного внимания к курсу доллара является рудиментом прошлого, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
«Есть определенные колебания, но мы все-таки живем с вами в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара оно возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого», – сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что не видит поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты, призвав «не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара». Он также напомнил, что стабильность экономики в стране полностью обеспечена регулятором и правительством.
Курс доллара превысил 100 руб. 3 октября впервые с середины августа. В 07:07 мск доллар торговался по 100,06 руб. (+0,58%). Но к 07:25 мск американская валюта уже опустилась до 99,85 руб. На 15:18 мск стоимость доллара составляла 99,2 руб.