Курс доллара превысил 100 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 руб. впервые с середины августа, следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 07:07 мск доллар торговался по 100,06 руб. (+0,58%). К 07:25 мск американская валюта опустилась до 99,85 руб.
В то же время евро на бирже торгуется выше 104,5 руб., китайский юань – выше 13,6 руб. По состоянию на 07:19 евро торговался по 104,575 руб. (-0,36%), юань в 07:27 находился на уровне 13,625 руб. (+0,18%).
В предыдущий раз курс доллара преодолевал отметку в 100 руб. 14 августа. Тогда в ходе торгов американская валюта поднималась до 101,5 руб. На этом уровне доллар не торговался с марта 2022 г.
В Банке России не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.