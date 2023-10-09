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Курс доллара опустился ниже 100 рублей

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 100 руб., следует из данных Мосбиржи. Днем 9 октября курс доллара превысил 102 руб. впервые с 23 марта 2022 г.,

По состоянию на 17:50 американская валюта торговалась по 99,98 руб. Курс евро, который днем поднимался выше 107 руб., затем опустился до 105,25 руб., а китайский юань – до 13,63 руб.

В Центробанке неоднократно подчеркивали, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Регулятор объяснил решение усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия живет в рублевой зоне, поэтому уделение чрезмерного внимания курсу доллара является рудиментом прошлого. В Кремле не видят поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты. Песков также призвал «не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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