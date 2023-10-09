Курс доллара опустился ниже 100 рублей
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 100 руб., следует из данных Мосбиржи. Днем 9 октября курс доллара превысил 102 руб. впервые с 23 марта 2022 г.,
По состоянию на 17:50 американская валюта торговалась по 99,98 руб. Курс евро, который днем поднимался выше 107 руб., затем опустился до 105,25 руб., а китайский юань – до 13,63 руб.
В Центробанке неоднократно подчеркивали, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Регулятор объяснил решение усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия живет в рублевой зоне, поэтому уделение чрезмерного внимания курсу доллара является рудиментом прошлого. В Кремле не видят поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты. Песков также призвал «не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара».