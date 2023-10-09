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Экономика

Доллар превысил 102 рубля впервые с марта 2022 года

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 руб. впервые с 23 марта 2022 г., следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 14:25 мск доллар торговался по 102,049 руб. (+1,64%). В то же время евро на бирже торгуется по 107,770 руб. (+1,89%), китайский юань – выше 13,95 руб.

Доллар превысил 100 руб. в начале октября. До этого курс американской валюты преодолевал эту отметку 14 августа 2023 г. Тогда в ходе торгов американская валюта поднималась до 101,5 руб. На этом уровне доллар не торговался с марта 2022 г.

В Банке России не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.

В Кремле ранее говорили об отсутствии поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты и призвали «не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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