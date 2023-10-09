Доллар превысил 102 рубля впервые с марта 2022 года
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 руб. впервые с 23 марта 2022 г., следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 14:25 мск доллар торговался по 102,049 руб. (+1,64%). В то же время евро на бирже торгуется по 107,770 руб. (+1,89%), китайский юань – выше 13,95 руб.
Доллар превысил 100 руб. в начале октября. До этого курс американской валюты преодолевал эту отметку 14 августа 2023 г. Тогда в ходе торгов американская валюта поднималась до 101,5 руб. На этом уровне доллар не торговался с марта 2022 г.
В Банке России не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.
В Кремле ранее говорили об отсутствии поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты и призвали «не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара».