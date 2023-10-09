Минфин: из бюджета на нацпроекты выделили уже 1,99 трлн рублей
Расходы российского федерального бюджета на реализацию нацпроектов составили на 1 октября 1,991 трлн руб., или 68,8% от плана, сообщается на сайте Минфина.
«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 октября 2023 г. составило 1 991,8 млрд руб., или 68,8% от плановых бюджетных назначений», – говорится в сообщении.
В наибольшей степени исполнены расходы на нацпроекты «Наука и университеты» (81,5%), «Культура» (81,2%), а также «Жилье и городская среда» (76,7%). Наименьшие показатели зафиксированы по нацпроектам «Туризм и индустрия гостеприимства» (47,2%) и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (56,2 %).
Летом 2020 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Госсовета скорректировать нацпроекты с учетом новых национальных целей. Срок их исполнения был смещен с 2024 на 2030 г. При этом сам вопрос реализации проектов после 2024 г. власти начали поднимать с 2022 г. Как писали «Ведомости» в августе, министр экономического развития Максим Решетников предложил сохранить механизм нацпроектов после 2024 г. и нацелить их на структурную перестройку экономики и обеспечение технологического суверенитета.