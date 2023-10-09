Минфин: из бюджета на нацпроекты выделили уже 1,99 трлн рублей

Летом 2020 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Госсовета скорректировать нацпроекты с учетом новых национальных целей. Срок их исполнения был смещен с 2024 на 2030 г. При этом сам вопрос реализации проектов после 2024 г. власти начали поднимать с 2022 г. Как писали «Ведомости» в августе, министр экономического развития Максим Решетников предложил сохранить механизм нацпроектов после 2024 г. и нацелить их на структурную перестройку экономики и обеспечение технологического суверенитета.