Минэк предложил сохранить механизм нацпроектов после 2024 года

Минэк предложил сохранить механизм нацпроектов после 2024 годаИх необходимо сфокусировать на структурной трансформации экономики и технологическом суверенитете
Министр экономического развития Максим Решетников предложил сохранить механизм нацпроектов после 2024 г. и нацелить их на структурную перестройку экономики и обеспечение технологического суверенитета. Об этом он заявил, выступая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, который провел президент России Владимир Путин.
«Мы предлагаем сохранить этот механизм, нацелив новые нацпроекты на задачи структурной трансформации экономики, обеспечения технологического суверенитета и развития экономики предложения», – отметил министр, напомнив, что нацпроекты завершаются в 2024 г.
По словам Решетникова, для структурной трансформации экономики необходимо сосредоточить на этом все доступные ресурсы бизнеса и государства. «Самым эффективным инструментом для такой работы являются национальные проекты», – указал он. По словам Решетникова, нацпроекты действительно позволяют в условиях ограниченного количества времени и бюджета добиваться «видимых и для граждан, и для бизнеса» показателей.
Также, по мнению министра, необходимо продолжить стимулирование инвестиционных потоков и поддержку предпринимательства. Он отметил, что в экономике России есть ресурсы и важно направить их на создание продукции, которой нет на рынке или ее доля очень мала – это авиа-, автомобилестроение и микроэлектроника.
Летом 2020 г. президент поручил правительству при участии Госсовета скорректировать нацпроекты с учетом новых национальных целей. Срок их исполнения был смещен с 2024 на 2030 г. При этом сам вопрос реализации проектов после 2024 г. власти начали поднимать с 2022 г.