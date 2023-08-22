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Экономика

Минэк предложил сохранить механизм нацпроектов после 2024 года

Их необходимо сфокусировать на структурной трансформации экономики и технологическом суверенитете
Роман Романов
Андрей Гордеев / Ведомости

Министр экономического развития Максим Решетников предложил сохранить механизм нацпроектов после 2024 г. и нацелить их на структурную перестройку экономики и обеспечение технологического суверенитета. Об этом он заявил, выступая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, который провел президент России Владимир Путин.

«Мы предлагаем сохранить этот механизм, нацелив новые нацпроекты на задачи структурной трансформации экономики, обеспечения технологического суверенитета и развития экономики предложения», – отметил министр, напомнив, что нацпроекты завершаются в 2024 г.

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По словам Решетникова, для структурной трансформации экономики необходимо сосредоточить на этом все доступные ресурсы бизнеса и государства. «Самым эффективным инструментом для такой работы являются национальные проекты», – указал он. По словам Решетникова, нацпроекты действительно позволяют в условиях ограниченного количества времени и бюджета добиваться «видимых и для граждан, и для бизнеса» показателей.

Также, по мнению министра, необходимо продолжить стимулирование инвестиционных потоков и поддержку предпринимательства. Он отметил, что в экономике России есть ресурсы и важно направить их на создание продукции, которой нет на рынке или ее доля очень мала – это авиа-,  автомобилестроение и микроэлектроника. 

Летом 2020 г. президент поручил правительству при участии Госсовета скорректировать нацпроекты с учетом новых национальных целей. Срок их исполнения был смещен с 2024 на 2030 г. При этом сам вопрос реализации проектов после 2024 г. власти начали поднимать с 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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