Минэк предложил сохранить механизм нацпроектов после 2024 года

По словам Решетникова, для структурной трансформации экономики необходимо сосредоточить на этом все доступные ресурсы бизнеса и государства. «Самым эффективным инструментом для такой работы являются национальные проекты», – указал он. По словам Решетникова, нацпроекты действительно позволяют в условиях ограниченного количества времени и бюджета добиваться «видимых и для граждан, и для бизнеса» показателей.