Расходы по нацпроекту МСП до 2030 года могут превысить 700 млрд рублей

Расходы по нацпроекту МСП до 2030 года могут превысить 700 млрд рублейМинэк и Корпорация МСП предложили сфокусировать меры поддержки на четырех приоритетных блоках
Минэк и Корпорация МСП оценили затраты на нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса в 2024–2030 гг. в общей сложности в 713 млрд руб., следует из материалов, подготовленных к профильной стратегической сессии под председательством премьера Михаила Мишустина (презентация есть у «Ведомостей»). Заседание назначено на 5 сентября, на сессии должны представить новую концепцию поддержки МСП до 2030 г., обсуждения в профильных рабочих группах велись с весны 2023 г.
В следующем году расходы могут составить чуть менее 80 млрд руб., но предполагается, что ежегодно бюджет нацпроекта будет прирастать, следует из презентации. В 2030 г. поддержка обойдется уже в 124 млрд руб. Действующий нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» рассчитан до конца 2024 г., но еще в конце весны в правительстве в целом договорились, что его инструменты надо переформатировать. Для качественных изменений малого бизнеса меры поддержки должны быть более сконцентрированными, говорил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правкомиссии по развитию МСП 29 мая.