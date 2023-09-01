Расходы по нацпроекту МСП до 2030 года могут превысить 700 млрд рублей

В следующем году расходы могут составить чуть менее 80 млрд руб., но предполагается, что ежегодно бюджет нацпроекта будет прирастать, следует из презентации. В 2030 г. поддержка обойдется уже в 124 млрд руб. Действующий нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» рассчитан до конца 2024 г., но еще в конце весны в правительстве в целом договорились, что его инструменты надо переформатировать. Для качественных изменений малого бизнеса меры поддержки должны быть более сконцентрированными, говорил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правкомиссии по развитию МСП 29 мая.