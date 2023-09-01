Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Расходы по нацпроекту МСП до 2030 года могут превысить 700 млрд рублей

Минэк и Корпорация МСП предложили сфокусировать меры поддержки на четырех приоритетных блоках
Дмитрий Гринкевич Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэк и Корпорация МСП оценили затраты на нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса в 2024–2030 гг. в общей сложности в 713 млрд руб., следует из материалов, подготовленных к профильной стратегической сессии под председательством премьера Михаила Мишустина (презентация есть у «Ведомостей»). Заседание назначено на 5 сентября, на сессии должны представить новую концепцию поддержки МСП до 2030 г., обсуждения в профильных рабочих группах велись с весны 2023 г.

В следующем году расходы могут составить чуть менее 80 млрд руб., но предполагается, что ежегодно бюджет нацпроекта будет прирастать, следует из презентации. В 2030 г. поддержка обойдется уже в 124 млрд руб. Действующий нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» рассчитан до конца 2024 г., но еще в конце весны в правительстве в целом договорились, что его инструменты надо переформатировать. Для качественных изменений малого бизнеса меры поддержки должны быть более сконцентрированными, говорил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правкомиссии по развитию МСП 29 мая.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных