Умер американский предприниматель и филантроп Чак Фини

В 1982 г. Фини основал благотворительный фонд The Atlantic Philanthropies, а спустя пару лет перевел на него все свои бизнес-активы. При помощи фонда предприниматель активно вкладывал средства в социальные проекты. Многие годы он инициировал инвестиции в развитие университетов и, в частности, инновационных исследований в Австралии, США и Вьетнаме. Целью таких вложений было получение значительных успехов в области здравоохранения и предоставления качественной медицинской помощи, говорится на сайте фонда The Atlantic Philanthropies (Chuck Feeney’s Story – Chapter 2 – The Atlantic Philanthropies). Организация также направляла средства медицинским центрам, занимающимся поиском лекарств от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.