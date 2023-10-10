Умер американский предприниматель и филантроп Чак Фини
На 93 году жизни скончался бизнесмен, инвестор и филантроп Чарльз (Чак) Фини, сообщил основанный им благотворительный фонд. Бизнесмен заработал состояние на магазинах Duty Free, создал фонд и активно вкладывал средства в развитие социальных проектов. Миллиардер еще при жизни раздал почти все свои деньги, оставив на пенсию $2 млн.
Чак Фини в 1960 г. основал Duty Free Shoppers (DFS) – сеть магазинов беспошлинной торговли в аэропортах. Более чем 30 лет спустя он продал свои акции DFS французской компании Louis Vuitton Moet Hennessy, которая производит предметы роскоши. Предприниматель засомневался, что у него есть право иметь столько денег, поэтому решил пожертвовать их на благотворительность, отмечалось в биографии «Миллиардер, которого не было» писателя Конора О’Клери.
Бизнесмен Фини придерживался философии «Отдавать, пока жив» (Giving While Living). Этот принцип предполагает возможность внести существенный вклад в реализацию важных проектов и помощь другим именно при жизни.
Такая концепция вдохновила миллиардеров Билла Гейтса и Уоррена Баффета, которые в 2010 г. запустили инициативу Giving Pledge. Ее цель заключалась в том, чтобы убедить самых богатых людей в мире отдать половину своего состояния при жизни.
«Чак – пример для нас всех. Если у вас в жизни есть правильные герои и образцы для подражания, то вы уже на 90% добились успеха. Чак Фини – хороший герой», – отзывался о Фини Баффет.
В 1982 г. Фини основал благотворительный фонд The Atlantic Philanthropies, а спустя пару лет перевел на него все свои бизнес-активы. При помощи фонда предприниматель активно вкладывал средства в социальные проекты. Многие годы он инициировал инвестиции в развитие университетов и, в частности, инновационных исследований в Австралии, США и Вьетнаме. Целью таких вложений было получение значительных успехов в области здравоохранения и предоставления качественной медицинской помощи, говорится на сайте фонда The Atlantic Philanthropies (Chuck Feeney’s Story – Chapter 2 – The Atlantic Philanthropies). Организация также направляла средства медицинским центрам, занимающимся поиском лекарств от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Во главе с создателем The Atlantic Philanthropies предоставил гранты на общую сумму $8 млрд. При этом, поскольку Фини предпочитал жертвовать деньги тайно, гранты выплачивались кассовыми чеками с сообщением о том, что деньги поступили от «клиента», пожелавшего остаться анонимным.