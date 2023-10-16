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Финансы

Минфин пообещал не влиять на курс в случае недополучения доходов бюджета

Ведомости

Министерство финансов не планирует влиять на курс рубля в случае недополучения доходов федерального бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что у правительства нет цели пополнить бюджет за счет курсовых соотношений. Силуанов пояснил, что в случае укрепления российской валюты, бюджет будет получать меньше средств.

«Сегодня курс у нас 97, в бюджете около 90. Будет от 86 или 80, соответственно, да, мы будем недополучать деньги в бюджет, но это не значит, что мы будем пытаться всячески каким-то образом пытаться влиять на величину этого курса», – заявил Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Силуанов добавил, что министерство придерживается двух принципов. «Поэтому основной принцип – курс плавающий. Второй принцип – мы через бюджет ни в коем случае не пытаемся повлиять на формирование курсовых соотношений», – пояснил он.

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13 октября на пресс-конференции по итогам официального визита в Бишкек президент РФ Владимир Путин заявил, что для федерального бюджета России нужен курс рубля «чуть-чуть пониже». Курс доллара по отношению к рублю, подчеркнул при этом президент, не связан с какими-то проблемами в экономике.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$. Ожидается, что рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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