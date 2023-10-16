Минфин пообещал не влиять на курс в случае недополучения доходов бюджета

«Сегодня курс у нас 97, в бюджете около 90. Будет от 86 или 80, соответственно, да, мы будем недополучать деньги в бюджет, но это не значит, что мы будем пытаться всячески каким-то образом пытаться влиять на величину этого курса», – заявил Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.