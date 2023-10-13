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Экономика

Путин: российскому бюджету нужен курс доллара «чуть-чуть пониже»

Ведомости

Российский федеральный бюджет устроит чуть более крепкий курс рубля по отношению к мировым валютам, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам официального визита в Бишкек.

«Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже. Если бы все было нормально, и указа (о продаже отдельными экспортерами валютной выручки. – "Ведомости") бы не было», – сказал он.

Курс доллара по отношению к рублю, подчеркнул при этом президент, не связан с какими-то проблемами в экономике.

«Ничего подобного нет. У нас экономика стабильная, макроэкономические показатели хорошие прогнозируются на ближайшие полгода-год. Вопрос в валютном регулировании», – считает президент.

Россия отказалась от такого регулирования, но в современных условиях «наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом», добавил Путин.

11 октября стало известно, что Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций.

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В указе определен конкретный перечень из 43 экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры. Согласно документу, для этих компаний на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 12 октября сообщил, что указ главы государства, как и список экспортеров, обязанных продавать валюту, не будет публиковаться.

Источники «Ведомостей» отмечали, что решение возобновить обязательную продажу экспортной выручки связано с тем, что бизнес не соблюдал неформальные договоренности о возврате валютных доходов. Формально договоренности соблюдались, но на практике из-за недостаточной прозрачности операций большая часть доходов экспортеров все равно в итоге оставалась в валюте. Это категорически не устраивало власти, причем курс уверенно шел выше 100 руб./$.

Как сообщил ЦБ 13 октября, реальный эффективный курс рубля за первые девять месяцев 2023 г. снизился на 29,7%, в сентябре он вырос на 0,2%. Средний номинальный курс доллара к рублю за этот период составил 82,12 руб., евро – 89,03 руб., юаня – 11,65 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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