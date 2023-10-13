Путин: российскому бюджету нужен курс доллара «чуть-чуть пониже»

В указе определен конкретный перечень из 43 экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры. Согласно документу, для этих компаний на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 12 октября сообщил, что указ главы государства, как и список экспортеров, обязанных продавать валюту, не будет публиковаться.