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Финансы

Полиция и Центробанк начнут обмениваться данными о мошенниках

Ведомости

Банк России и МВД начнут обмениваться данными о мошеннических операциях. Об этом сообщил Центробанк.

Сотрудники полиции будут оперативно получать данные об операциях без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ, а Центробанк сможет использовать полученную от МВД информацию для предотвращения новых мошеннических операций. Если данных не будет в базе ФинЦЕРТ, Банк России обратится за уточнением в банки. Получить информацию теперь можно максимально быстро благодаря режиму «одного окна». Обмениваться данными будут с соблюдением норм банковской тайны.

Закон, принятый год назад, вступает в силу с 21 октября. Ранее срок ответов банков на запросы МВД по хищениям составлял до 30 дней. Минфин, разработавший проект закона, ожидает, что мошенничество с банковскими картами и переводами без согласия клиента потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов.

ФинЦЕРТ – Центр взаимодействия и реагирования департамента информационной безопасности, специальное структурное подразделение Банка России (от CERT – computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты). В информационном обмене с ФинЦЕРТ участвуют более 1000 организаций, в том числе все российские банки.

13 октября Центробанк сообщил об очередной мошеннической схеме. Злоумышленники обещают жертвам вернуть деньги наличными в приемной Банка России. При этом мошенники записывают человека на личный прием в Банк России от его имени и указывают там его контактный номер. Потенциальной жертве приходит СМС с подтверждением записи с номера 300 – короткого номера Банка России. Это позволяет преступникам войти в доверие и убедить собеседника сделать перевод.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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