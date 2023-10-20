Полиция и Центробанк начнут обмениваться данными о мошенниках

Сотрудники полиции будут оперативно получать данные об операциях без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ, а Центробанк сможет использовать полученную от МВД информацию для предотвращения новых мошеннических операций. Если данных не будет в базе ФинЦЕРТ, Банк России обратится за уточнением в банки. Получить информацию теперь можно максимально быстро благодаря режиму «одного окна». Обмениваться данными будут с соблюдением норм банковской тайны.