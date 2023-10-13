Центробанк: мошенники похитили десятки млн рублей с помощью новой схемы
Мошенники начали использовать новую схему обмана: они обещают вернуть деньги наличными в приемной Банка России. Только в сентябре от нее пострадали несколько десятков человек, мошенники смогли украсть десятки миллионов рублей, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
По информации Центробанка, мошенники сообщают жертве, что кто-то пытается похитить деньги со счета. Чтобы спасти их, надо временно перевести их на «безопасный» счет в Центробанке. После выявления преступников, сумму якобы возместят наличными в приемной Банка России в Москве.
«Мошенники записывают человека на личный прием в Банк России от его имени и указывают там его контактный номер. Потенциальной жертве приходит СМС с подтверждением записи с номера 300 – короткого номера Банка России. Это позволяет преступникам войти в доверие и убедить собеседника сделать перевод», – объяснили в пресс-службе регулятора.
ЦБ РФ просит не реагировать на такие СМС, в случае если запись на прием не осуществлялась самостоятельно. Мошенники часто используют легенду с «безопасным счетом в Центробанке», рассчитывая таким образом усыпит бдительность человека.
«На самом деле таких счетов не существует, а жертва переводит деньги преступникам. Сотрудники Центробанка не звонят людям и не отправляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом», – подчеркнули в Банке России, рекомендовав не продолжать такие диалоги, не сообщать свои персональные данные и не переводить деньги незнакомцам.
В сентябре ВТБ сообщил о схеме мошенничества с предложением «отремонтировать» телефон. Злоумышленники предлагают жертвам «продиагностировать» устройство и оформить «услуги по безопасности», например, отремонтировать или застраховать смартфон. Фейковые сайты они маскируют под банковские сервисы. Установка неизвестных сервисов ведет к потере денег.