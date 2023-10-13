Центробанк: мошенники похитили десятки млн рублей с помощью новой схемы

«На самом деле таких счетов не существует, а жертва переводит деньги преступникам. Сотрудники Центробанка не звонят людям и не отправляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом», – подчеркнули в Банке России, рекомендовав не продолжать такие диалоги, не сообщать свои персональные данные и не переводить деньги незнакомцам.