ВТБ сообщил о схеме мошенничества с предложением «отремонтировать» телефон

В конце августа «Сбер» сообщил, что мошенники начали вовлекать в свои схемы родственников потенциальной жертвы. Сначала они убеждают человека в том, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить средства, ему предлагают самостоятельно оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и перевести деньги «на безопасный счет».