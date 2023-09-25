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Общество

ВТБ сообщил о схеме мошенничества с предложением «отремонтировать» телефон

Ведомости

Мошенники создали новую схему мошенничества, при которой предлагается застраховать или отремонтировать смартфон клиента. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ, передает ТАСС.

В банке рассказали, что злоумышленники предлагают «продиагностировать» устройство и оформить «услуги по безопасности», например, отремонтировать или застраховать смартфон. Фейковые сайты они маскируют под банковские сервисы. «На деле установка неизвестных сервисов ведет к потере денег клиентом», – предупредили в ВТБ.

Для защиты от мошенников в кредитной организации посоветовали установить определитель номера, использовать системы фрод-мониторинга для выявления подозрительных операций и др. Там также призвали клиентов сохранять бдительность и критически относиться к любым предложениям.

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В конце августа «Сбер» сообщил, что мошенники начали вовлекать в свои схемы родственников потенциальной жертвы. Сначала они убеждают человека в том, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить средства, ему предлагают самостоятельно оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и перевести деньги «на безопасный счет». 

После этого мошенники предупреждают пострадавшего, что под угрозой могут находиться его родственники, а затем совершают аналогичные действия и с близкими клиента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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