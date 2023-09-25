ВТБ сообщил о схеме мошенничества с предложением «отремонтировать» телефон
В банке рассказали, что злоумышленники предлагают «продиагностировать» устройство и оформить «услуги по безопасности», например, отремонтировать или застраховать смартфон. Фейковые сайты они маскируют под банковские сервисы. «На деле установка неизвестных сервисов ведет к потере денег клиентом», – предупредили в ВТБ.
Для защиты от мошенников в кредитной организации посоветовали установить определитель номера, использовать системы фрод-мониторинга для выявления подозрительных операций и др. Там также призвали клиентов сохранять бдительность и критически относиться к любым предложениям.
В конце августа «Сбер» сообщил, что мошенники начали вовлекать в свои схемы родственников потенциальной жертвы. Сначала они убеждают человека в том, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить средства, ему предлагают самостоятельно оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и перевести деньги «на безопасный счет».
После этого мошенники предупреждают пострадавшего, что под угрозой могут находиться его родственники, а затем совершают аналогичные действия и с близкими клиента.