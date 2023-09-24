ЦБ: выросло число жалоб на навязывание услуг при оформлении кредита
В России увеличилось количество жалоб на кредитные организации из-за навязывания дополнительных услуг при оформлении кредита, сообщили в пресс-службе Центробанка «Прайму».
По данным регулятора, чаще всего люди жалуются на невозможность вернуть деньги за уже оформленную дополнительную услугу по заключенному более года назад кредиту.
Среди самых распространенных услуг – это предложение к кредиту или займу приобрести дополнительно различные страховки. Кроме того, банки часто предлагают дополнительно оформить подписку на онлайн-кинотеатр, услуги психотерапевтов, астрологов или ветеринаров. Таким образом клиенты могут столкнуться с необходимостью переплачивать.
По закону, для клиентов банков после оформления кредита действует так называемый период охлаждения. Это время, когда есть возможность отказаться от дополнительных услуг. По данным ЦБ, c января 2024 г. период охлаждения увеличат до 30 дней.
В августе правительство поддержало возможность гражданам самостоятельно запретить банкам выдавать себе кредиты. Авторы законопроекта считают, что это должно сократить случаи мошенничества.