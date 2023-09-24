ЦБ: выросло число жалоб на навязывание услуг при оформлении кредита

В России увеличилось количество жалоб на кредитные организации из-за навязывания дополнительных услуг при оформлении кредита, сообщили в пресс-службе Центробанка «Прайму».



По данным регулятора, чаще всего люди жалуются на невозможность вернуть деньги за уже оформленную дополнительную услугу по заключенному более года назад кредиту.