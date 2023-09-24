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Финансы

ЦБ: выросло число жалоб на навязывание услуг при оформлении кредита

Ведомости

В России увеличилось количество жалоб на кредитные организации из-за навязывания дополнительных услуг при оформлении кредита, сообщили в пресс-службе Центробанка «Прайму».

По данным регулятора, чаще всего люди жалуются на невозможность вернуть деньги за уже оформленную дополнительную услугу по заключенному более года назад кредиту.

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Среди самых распространенных услуг – это предложение к кредиту или займу приобрести дополнительно различные страховки. Кроме того, банки часто предлагают дополнительно оформить подписку на онлайн-кинотеатр, услуги психотерапевтов, астрологов или ветеринаров. Таким образом клиенты могут столкнуться с необходимостью переплачивать.

По закону, для клиентов банков после оформления кредита действует так называемый период охлаждения. Это время, когда есть возможность отказаться от дополнительных услуг. По данным ЦБ, c января 2024 г. период охлаждения увеличат до 30 дней.

В августе правительство поддержало возможность гражданам самостоятельно запретить банкам выдавать себе кредиты. Авторы законопроекта считают, что это должно сократить случаи мошенничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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