«Сбер» сообщил о схеме мошенничества с данными о родственниках
Мошенники начали вовлекать в свои схемы родственников потенциальной жертвы, увеличивая таким образом круг пострадавших. Об этом предупредили в «Сбере».
«Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях. Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников», – объяснил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов (цит. по ТАСС).
В «Сбере» пояснили, что злоумышленники сначала убеждают свою потенциальную жертву в том, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить средства, человеку предлагают самостоятельно оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и перевести деньги «на безопасный счет». После этого мошенники предупреждают пострадавшего, что под угрозой могут находиться его родственники. После этого преступники совершают аналогичные действия с родственниками.
25 августа «Ведомости» со ссылкой на статистику ЦБ писали, что по итогам первого полугодия 2023 г. мошенники похитили у граждан более 8 млрд руб., это на 33% больше того же периода год назад, следует из отчета ЦБ. Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы – около 356,6 млн руб.