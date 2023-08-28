«Сбер» сообщил о схеме мошенничества с данными о родственниках

В «Сбере» пояснили, что злоумышленники сначала убеждают свою потенциальную жертву в том, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить средства, человеку предлагают самостоятельно оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и перевести деньги «на безопасный счет». После этого мошенники предупреждают пострадавшего, что под угрозой могут находиться его родственники. После этого преступники совершают аналогичные действия с родственниками.