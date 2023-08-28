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Общество

«Сбер» сообщил о схеме мошенничества с данными о родственниках

Ведомости

Мошенники начали вовлекать в свои схемы родственников потенциальной жертвы, увеличивая таким образом круг пострадавших. Об этом предупредили в «Сбере».

«Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях. Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников», – объяснил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов (цит. по ТАСС).

В «Сбере» пояснили, что злоумышленники сначала убеждают свою потенциальную жертву в том, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить средства, человеку предлагают самостоятельно оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и перевести деньги «на безопасный счет». После этого мошенники предупреждают пострадавшего, что под угрозой могут находиться его родственники. После этого преступники совершают аналогичные действия с родственниками.

25 августа «Ведомости» со ссылкой на статистику ЦБ писали, что по итогам первого полугодия 2023 г. мошенники похитили у граждан более 8 млрд руб., это на 33% больше того же периода год назад, следует из отчета ЦБ. Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы – около 356,6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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