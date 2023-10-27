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Финансы

Правительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности

Ведомости

Правительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 г., сообщила пресс-служба кабинета министров. Документ разрабатывался Минфином и Банком России.

Главной задачей стратегии станет развитие государственной политики в этой сфере. «От финансовой грамотности как набора знаний и компетенций граждан – к формированию финансовой культуры, включающей в себя совокупность ценностей и установок, влияющих на финансовое поведение человека», – говорится в сообщении.

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В новой стратегии также усилены вопросы финансовой кибербезопасности граждан, что «особенно актуально сейчас, потому что активное технологическое развитие, цифровизация бизнес-процессов, к сожалению, зачастую сопровождаются ростом киберпреступности и кибермошенничества», уточняет пресс-служба.

Кроме того, предусматривается создание центров финансовой грамотности в каждом регионе и информационных ресурсов, с помощью которых люди смогут получать «необходимые и качественные сведения о сфере финансов».

Представитель ЦБ рассказывал «Ведомостям» в августе, что взрослое население оказывает значительное влияние на экономику и социальную сферу, поэтому в новой стратегии большее внимание уделяется возрастным категориям населения.

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«Это люди, принимающие финансовые решения, выбирающие финансовые услуги, инвестирующие свободные средства. То есть сегодня в фокусе внимания – взрослый экономически активный человек», – уточнял представитель регулятора.

С момента внедрения первой стратегии на 2017-2023 гг. уровень финграмотности граждан вырос. Согласно исследованию ЦБ за прошлый год, почти половина граждан имеют запас средств на непредвиденный случай, тогда как до реализации стратегии показатель был 37%, а 62% (+8 п. п.) распределяют доходы так, чтобы их хватало на текущие расходы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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