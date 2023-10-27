Правительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности
Правительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 г., сообщила пресс-служба кабинета министров. Документ разрабатывался Минфином и Банком России.
Главной задачей стратегии станет развитие государственной политики в этой сфере. «От финансовой грамотности как набора знаний и компетенций граждан – к формированию финансовой культуры, включающей в себя совокупность ценностей и установок, влияющих на финансовое поведение человека», – говорится в сообщении.
В новой стратегии также усилены вопросы финансовой кибербезопасности граждан, что «особенно актуально сейчас, потому что активное технологическое развитие, цифровизация бизнес-процессов, к сожалению, зачастую сопровождаются ростом киберпреступности и кибермошенничества», уточняет пресс-служба.
Кроме того, предусматривается создание центров финансовой грамотности в каждом регионе и информационных ресурсов, с помощью которых люди смогут получать «необходимые и качественные сведения о сфере финансов».
Представитель ЦБ рассказывал «Ведомостям» в августе, что взрослое население оказывает значительное влияние на экономику и социальную сферу, поэтому в новой стратегии большее внимание уделяется возрастным категориям населения.
«Это люди, принимающие финансовые решения, выбирающие финансовые услуги, инвестирующие свободные средства. То есть сегодня в фокусе внимания – взрослый экономически активный человек», – уточнял представитель регулятора.
С момента внедрения первой стратегии на 2017-2023 гг. уровень финграмотности граждан вырос. Согласно исследованию ЦБ за прошлый год, почти половина граждан имеют запас средств на непредвиденный случай, тогда как до реализации стратегии показатель был 37%, а 62% (+8 п. п.) распределяют доходы так, чтобы их хватало на текущие расходы.