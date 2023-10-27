Правительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности

С момента внедрения первой стратегии на 2017-2023 гг. уровень финграмотности граждан вырос. Согласно исследованию ЦБ за прошлый год, почти половина граждан имеют запас средств на непредвиденный случай, тогда как до реализации стратегии показатель был 37%, а 62% (+8 п. п.) распределяют доходы так, чтобы их хватало на текущие расходы.