Силуанов ожидает сохранения курса рубля в нынешних параметрах

Ослабление рубля министр назвал одной из причин инфляции. Указ президента РФ Владимира Путина по возврату выручки «сыграл свою роль», курс стабилизируется, добавил он. «Мы считаем, что в этих параметрах он и дальше будет находиться. <…> Надо ли смотреть на курс? Я считаю, надо стремиться, чтобы в конечном счете мы меньше обращали на это внимания. Это будет зависеть от того, насколько мы создадим собственные компетенции по производству тех товаров, которые мы сегодня завозим. Но совсем отказаться от импорта невозможно», – отметил Силуанов.