Силуанов ожидает сохранения курса рубля в нынешних параметрах

Силуанов ожидает сохранения курса рубля в нынешних параметрахКурс стабилизируется в том числе благодаря указу президента о продаже экспортной выручки
Курс рубля будет находиться в нынешних параметрах, указ президента сыграл свою роль, заявил министр финансов России Антон Силуанов во время выступления в рамках выставки-форума «Россия».
Отвечая на вопрос о том, нужно ли следить за курсом доллара, министр заявил, что «не обращать внимания нельзя». Значительные объемы товаров и услуг Россия получает по импорту, пояснил он.
«Мы по-прежнему ездим за границу. И, безусловно, влияние курса доллара на нашу жизнь, конечно, оказывает свое воздействие. Поэтому наша задача сделать так, чтобы эти колебания были предсказуемы – для людей и для предпринимателей, которые торгуют с внешним миром, покупают и продают. Все это влияет на бизнес, на цены и в конечном счете на зарплаты», – сказал Силуанов.
Ослабление рубля министр назвал одной из причин инфляции. Указ президента РФ Владимира Путина по возврату выручки «сыграл свою роль», курс стабилизируется, добавил он. «Мы считаем, что в этих параметрах он и дальше будет находиться. <…> Надо ли смотреть на курс? Я считаю, надо стремиться, чтобы в конечном счете мы меньше обращали на это внимания. Это будет зависеть от того, насколько мы создадим собственные компетенции по производству тех товаров, которые мы сегодня завозим. Но совсем отказаться от импорта невозможно», – отметил Силуанов.
Ранее Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций. В Кремле при этом заявляли, что уделение чрезмерного внимания курсу доллара является рудиментом прошлого, поскольку Россия живет в рублевой зоне.
21 октября Силуанов признал, что курсы валют влияют на цены на импортные товары. При этом он пояснил, что в этом вопросе важна предсказуемость и сейчас рисков для резкого падения курса рубля нет. Министр напомнил о мерах контроля за возвратом валютной выручки и назвал их одним из элементов стабилизации курса. Показателей, которые говорили бы о риске резкого падения курса рубля, Силуанов не увидел.
Волатильность курса рубля стала новой нормой, но благодаря принятым властями мерам и росту цен на экспортные товары до конца года рубль стабилизируется на уровне около 90 руб./$, говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. Новые требования к экспортерам насытят рынок валютой, благодаря чему в ближайшие месяцы волатильность снизится, прогнозировал экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Укрепить рубль в конце октября, среди прочего, помогла квартальная выплата налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и введение «курсовой» таможенной пошлины, считает главный экономист «Ренессанс капитала» Софья Донец.
Стабилизировать российскую нацвалюту в последние недели помогли разворот в динамике торгового баланса, связанный с ростом экспорта, и повышение ключевой ставки с середины августа, отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ 27 октября. Тогда было принято решение повысить ключевую ставку до 15% годовых. Тогда курс доллара резко упал ниже 93 руб., но к 30 октября восстановился и вырос до 94 руб. Евро тогда опустился ниже 98 руб. впервые с 5 июля. Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$.
Заметная волатильность рубля во многом была связана с налоговыми периодами и отдельными крупными сделками компаний, объяснила глава ЦБ. Меры по возврату валютной выручки должны сработать на коротком отрезке времени, ускорив влияние фундаментальных факторов, однако оценивать их эффективность пока рано. Банк России ожидает, что дальнейшему повышению курса рубля также поспособствует ужесточение денежно-кредитной политики, а также изменения цен и физических объемов экспорта.