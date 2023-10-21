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Финансы

Силуанов не увидел признаков для резкого падения курса рубля

Ведомости

Курсы валют влияют на цены на импортные товары, однако в этом вопросе важна предсказуемость, сейчас рисков для резкого падения курса рубля нет, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Да, конечно, курс влияет на цены. Но для нас важна предсказуемость. В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Думаю, что это один из элементов стабилизации курса. Посмотрим, как он сработает, потому что потребуется время для анализа. В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым», – сказал Силуанов, отвечая на вопрос ведущего программы Павла Зарубина.

Ведущий также поинтересовался у министра, есть ли сейчас в российской экономике какие-то фундаментальные показатели, которые говорили бы о риске резкого падения курса рубля в «неизведанные дали». Силуанов ответил, что не видит таких признаков.

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11 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций. В Кремле при этом заявляли, что уделение чрезмерного внимания курсу доллара является рудиментом прошлого, поскольку Россия живет в рублевой зоне.

20 октября курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 102 руб. впервые с 28 сентября, в то же время курс доллара снизился до 96,28 руб. Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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