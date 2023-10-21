Силуанов не увидел признаков для резкого падения курса рубля
Курсы валют влияют на цены на импортные товары, однако в этом вопросе важна предсказуемость, сейчас рисков для резкого падения курса рубля нет, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Да, конечно, курс влияет на цены. Но для нас важна предсказуемость. В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Думаю, что это один из элементов стабилизации курса. Посмотрим, как он сработает, потому что потребуется время для анализа. В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым», – сказал Силуанов, отвечая на вопрос ведущего программы Павла Зарубина.
Ведущий также поинтересовался у министра, есть ли сейчас в российской экономике какие-то фундаментальные показатели, которые говорили бы о риске резкого падения курса рубля в «неизведанные дали». Силуанов ответил, что не видит таких признаков.
11 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций. В Кремле при этом заявляли, что уделение чрезмерного внимания курсу доллара является рудиментом прошлого, поскольку Россия живет в рублевой зоне.
20 октября курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 102 руб. впервые с 28 сентября, в то же время курс доллара снизился до 96,28 руб. Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$.