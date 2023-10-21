Силуанов не увидел признаков для резкого падения курса рубля

«Да, конечно, курс влияет на цены. Но для нас важна предсказуемость. В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Думаю, что это один из элементов стабилизации курса. Посмотрим, как он сработает, потому что потребуется время для анализа. В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым», – сказал Силуанов, отвечая на вопрос ведущего программы Павла Зарубина.