ВТБ выявил новую схему мошенничества через звонки в приложениях объявлений
Мошенники начали пытаться похищать деньги пользователей приложений площадок для объявлений через внутрисервисные звонки. На это обратил внимание ВТБ.
«Собеседник, получая входящий вызов из знакомого приложения, считает, что к нему обращаются в связи с его объявлением, и не подозревает обман», – объясняет ВТБ.
На первом этапе аферисты предлагают продавцу из объявления перевести задаток или сразу оплатить товар переводом на банковскую карту. Для этого они запрашивают реквизиты, обычно – номер карты. Мошенник вводит данные в онлайн-банке, затем использует функцию восстановления пароля: пользователю приходит код доступа, а в это время мошенник «забалтывает» продавца и просит его назвать код из СМС якобы для того, чтобы подтвердить перевод средств. Таким образом аферисты получают возможность оценить финансовое положение жертвы.
На следующем этапе к общению подключатся сообщник. Он представляется сотрудником службы безопасности банка или силовых ведомств и сообщает, что в учетной записи клиента происходят подозрительные операции. При этом продавцу напоминают о площадках объявлений. Когда жертва вспоминает случай с задатком, мошенник предлагает «спасти» деньги с помощью «безопасного» счета или специального нового приложения. После получения денег мошенники скрываются, а клиент безвозвратно теряет свои деньги.
20 октября стало известно, что Банк России и МВД начнут обмениваться данными о мошеннических операциях. Сотрудники полиции будут оперативно получать данные об операциях без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ, а Центробанк сможет использовать полученную от МВД информацию для предотвращения новых мошеннических операций. Ранее срок ответов банков на запросы МВД по хищениям составлял до 30 дней.