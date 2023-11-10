Газета
Финансы / Общество

ВТБ выявил новую схему мошенничества через звонки в приложениях объявлений

Ведомости

Мошенники начали пытаться похищать деньги пользователей приложений площадок для объявлений через внутрисервисные звонки. На это обратил внимание ВТБ.

«Собеседник, получая входящий вызов из знакомого приложения, считает, что к нему обращаются в связи с его объявлением, и не подозревает обман», – объясняет ВТБ.

На первом этапе аферисты предлагают продавцу из объявления перевести задаток или сразу оплатить товар переводом на банковскую карту. Для этого они запрашивают реквизиты, обычно – номер карты. Мошенник вводит данные в онлайн-банке, затем использует функцию восстановления пароля: пользователю приходит код доступа, а в это время мошенник «забалтывает» продавца и просит его назвать код из СМС якобы для того, чтобы подтвердить перевод средств. Таким образом аферисты получают возможность оценить финансовое положение жертвы.

На следующем этапе к общению подключатся сообщник. Он представляется сотрудником службы безопасности банка или силовых ведомств и сообщает, что в учетной записи клиента происходят подозрительные операции. При этом продавцу напоминают о площадках объявлений. Когда жертва вспоминает случай с задатком, мошенник предлагает «спасти» деньги с помощью «безопасного» счета или специального нового приложения. После получения денег мошенники скрываются, а клиент безвозвратно теряет свои деньги.

20 октября стало известно, что Банк России и МВД начнут обмениваться данными о мошеннических операциях. Сотрудники полиции будут оперативно получать данные об операциях без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ, а Центробанк сможет использовать полученную от МВД информацию для предотвращения новых мошеннических операций. Ранее срок ответов банков на запросы МВД по хищениям составлял до 30 дней.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных