ВТБ выявил новую схему мошенничества через звонки в приложениях объявлений

На первом этапе аферисты предлагают продавцу из объявления перевести задаток или сразу оплатить товар переводом на банковскую карту. Для этого они запрашивают реквизиты, обычно – номер карты. Мошенник вводит данные в онлайн-банке, затем использует функцию восстановления пароля: пользователю приходит код доступа, а в это время мошенник «забалтывает» продавца и просит его назвать код из СМС якобы для того, чтобы подтвердить перевод средств. Таким образом аферисты получают возможность оценить финансовое положение жертвы.