Минфин: банки должны разделять с клиентами часть потерь от мошенников

Всего за первое полугодие мошенники похитили у граждан более 8 млрд руб., это на 33% больше того же периода год назад, следует из отчета ЦБ. Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы – около 356,6 млн руб. Динамика количества краж в первом полугодии 2023 г. тоже была положительной. Мошенники похищали средства на 13% чаще – всего ЦБ зафиксировал 531 817 инцидентов. Доля социальной инженерии составила 48,4%.