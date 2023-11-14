Минфин: банки должны разделять с клиентами часть потерь от мошенников

Минфин: банки должны разделять с клиентами часть потерь от мошенниковДиректор департамента министерства Чебесков считает, что это мотивирует банки бороться с ними
Российские банки должны разделять со своими клиентами, ставшими жертвами мошенников, часть потерь, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. Выступая на форуме «Территория финансовой безопасности 2023», он отметил, что это позволит мотивировать банки активнее бороться с мошенничеством.
«Нужно мотивировать наши финансовые организации, участников рынка к тому, чтобы более активно в этом (в борьбе с мошенниками) участвовать. Как это сделать? Сложный вопрос. Потому что, на мой взгляд, финансовые организации должны участвовать, чтобы банки разделяли часть денег, которые у граждан забирают», – рассказал он.
Чебесков пояснил, что сейчас лишь 5% обратившимся в суд жертвам мошенников удается доказать, что им необходимо вернуть деньги, в большинстве случаев им отказывают, ссылаясь на нарушение условий договора.
«Мне кажется, такая позиция в текущих условиях неправильная. И на мой взгляд, банки в определенной степени тоже должны брать за это ответственность. Это не только социально справедливо, но и создаст мотивацию у банков бороться с мошенниками», – пояснил чиновник.
Банки и сейчас борются с мошенниками, признал он, но финансово они в этом незаинтересованы.
«А если сказать, что ты будешь платить половину того, что забрали у твоего клиента, тогда мотивация другая, чтобы очень сильно стараться с мошенниками бороться», – подчеркнул Чебесков.
В результате средства будут вороваться напрямую у банков, поэтому те направят все свои ресурсы на борьбу с мошенниками, считает он.
В июле 2024 г. вступит в силу закон о совершенствовании механизма борьбы с мошенниками. Согласно тексту документа, банки должны будут до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ. При этом проверять операции на предмет мошенничества будет не только банк плательщика, но и банк получателя.
Если же кредитные организации проигнорируют предупреждения о признаках мошенничества и проведут операции без согласия клиента, то должны будут вернуть средства в течение 30 дней, и в течение 60 дней – если речь идет о трансграничных платежах. Помимо этого у банков появится возможность замораживать операции сроком на два дня, если у кредитной организации возникнут подозрения, что средства могут попасть мошенникам.
Всего за первое полугодие мошенники похитили у граждан более 8 млрд руб., это на 33% больше того же периода год назад, следует из отчета ЦБ. Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы – около 356,6 млн руб. Динамика количества краж в первом полугодии 2023 г. тоже была положительной. Мошенники похищали средства на 13% чаще – всего ЦБ зафиксировал 531 817 инцидентов. Доля социальной инженерии составила 48,4%.