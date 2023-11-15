«Коммерсантъ» узнал о планах изменить состав руководства СПбМТСБ
На фоне назначения президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игоря Артемьева в руководстве площадки ожидаются изменения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным собеседников газеты, новым вице-президентом – руководителем аппарата СПбМТСБ станет Павел Заборщиков, которого «Коммерсантъ» называет «давним соратником» Артемьева. Заборщиков работал в ФАС с 2004 г. – с того момента, как Артемьев возглавил ведомство. В 2020 г. он вслед за Артемьевым перешел из ФАС в правительство на пост референта премьер-министра РФ Михаила Мишустина. 14 ноября 2023 г. Мишустин освободил Заборщикова от должности по его просьбе, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.
Источники издания ожидают, что вице-президентом СПбМТСБ будет назначен бывший менеджер «Роснефти» Марат Загидуллин. В конце сентября газета The Wall Street Journal писала, что он якобы покинул должность директора департамента трейдинга нефтью и нефтепродуктами компании. Собеседники «Коммерсанта» добавили, что не знают, какой функционал будет у Загидуллина в СПбМТСБ.
В СПбМТСБ от комментариев отказались, пишет газета.
Артемьев сменил Алексея Рыбникова на посту президента СПбМТСБ 3 ноября. Рыбников занимал эту должность 12 лет. Совет директоров биржи считает, что назначение Артемьева позволит СПбМТСБ развить «самые сложные проекты» и реализовать государственные задачи. В частности, среди важнейших задач Артемьев обозначил «продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти». Также бирже нужно будет разработать и представить стратегию развития СПбМТСБ на следующий период.