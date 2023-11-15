«Коммерсантъ» узнал о планах изменить состав руководства СПбМТСБ

По данным собеседников газеты, новым вице-президентом – руководителем аппарата СПбМТСБ станет Павел Заборщиков, которого «Коммерсантъ» называет «давним соратником» Артемьева. Заборщиков работал в ФАС с 2004 г. – с того момента, как Артемьев возглавил ведомство. В 2020 г. он вслед за Артемьевым перешел из ФАС в правительство на пост референта премьер-министра РФ Михаила Мишустина. 14 ноября 2023 г. Мишустин освободил Заборщикова от должности по его просьбе, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.