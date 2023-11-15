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«Коммерсантъ» узнал о планах изменить состав руководства СПбМТСБ

Ведомости

На фоне назначения президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игоря Артемьева в руководстве площадки ожидаются изменения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 

По данным собеседников газеты, новым вице-президентом – руководителем аппарата СПбМТСБ станет Павел Заборщиков, которого «Коммерсантъ» называет «давним соратником» Артемьева. Заборщиков работал в ФАС с 2004 г. – с того момента, как Артемьев возглавил ведомство. В 2020 г. он вслед за Артемьевым перешел из ФАС в правительство на пост референта премьер-министра РФ Михаила Мишустина. 14 ноября 2023 г. Мишустин освободил Заборщикова от должности по его просьбе, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации. 

Источники издания ожидают, что вице-президентом СПбМТСБ будет назначен бывший менеджер «Роснефти» Марат Загидуллин. В конце сентября газета The Wall Street Journal писала, что он якобы покинул должность директора департамента трейдинга нефтью и нефтепродуктами компании. Собеседники «Коммерсанта» добавили, что не знают, какой функционал будет у Загидуллина в СПбМТСБ.

В СПбМТСБ от комментариев отказались, пишет газета.

Артемьев сменил Алексея Рыбникова на посту президента СПбМТСБ 3 ноября. Рыбников занимал эту должность 12 лет. Совет директоров биржи считает, что назначение Артемьева позволит СПбМТСБ развить «самые сложные проекты» и реализовать государственные задачи. В частности, среди важнейших задач Артемьев обозначил «продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти». Также бирже нужно будет разработать и представить стратегию развития СПбМТСБ на следующий период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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