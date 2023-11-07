Совет директоров СПбМТСБ назначил президентом экс-главу ФАС Артемьева
Совет директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) назначил президентом биржи бывшего руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игоря Артемьева. Об этом сообщает пресс-служба биржи.
Уточняется, что Совет директоров биржи принял такое решение 3 ноября. Полномочия Алексея Рыбникова на этой должности прекращены.
Рыбников занимал пост президента СПбМТСБ с 2011 г. Комментируя 12 лет его работы, председатель совета директоров биржи Юрий Медведев отметил, что за этот период «СПбМТСБ вместе с регуляторами и участниками рынка создала прозрачную общенациональную систему торговли товарами, клиринга и расчетов». Кроме того, были запущены биржевые рынки природного газа, леса, минеральных удобрений, угля, металлопродукции и др.
Медведев добавил, что назначение Артемьева позволит СПбМТСБ развить «самые сложные проекты» и реализовать государственные задачи. В числе важнейших задач Артемьев обозначил «продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти». Также бирже нужно будет разработать и представить стратегию развития СПбМТСБ на следующий период.
3 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Артемьева от должности своего помощника. Тогда «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники писал, что Артемьев может возглавить СПбМТСБ.
Помощником Мишустина Артемьев работал с 2020 г. До этого он в течение 16 лет занимал пост руководителя ФАС. В разные годы также занимал посты первого вице-губернатора Санкт-Петербурга и заместителя председателя партии «Яблоко». Артемьев является заслуженным экономистом РФ.