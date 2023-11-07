Совет директоров СПбМТСБ назначил президентом экс-главу ФАС Артемьева

Рыбников занимал пост президента СПбМТСБ с 2011 г. Комментируя 12 лет его работы, председатель совета директоров биржи Юрий Медведев отметил, что за этот период «СПбМТСБ вместе с регуляторами и участниками рынка создала прозрачную общенациональную систему торговли товарами, клиринга и расчетов». Кроме того, были запущены биржевые рынки природного газа, леса, минеральных удобрений, угля, металлопродукции и др.