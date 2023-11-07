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Совет директоров СПбМТСБ назначил президентом экс-главу ФАС Артемьева

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Совет директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) назначил президентом биржи бывшего руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игоря Артемьева. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Уточняется, что Совет директоров биржи принял такое решение 3 ноября. Полномочия Алексея Рыбникова на этой должности прекращены.

Рыбников занимал пост президента СПбМТСБ с 2011 г. Комментируя 12 лет его работы, председатель совета директоров биржи Юрий Медведев отметил, что за этот период «СПбМТСБ вместе с регуляторами и участниками рынка создала прозрачную общенациональную систему торговли товарами, клиринга и расчетов». Кроме того, были запущены биржевые рынки природного газа, леса, минеральных удобрений, угля, металлопродукции и др.

Медведев добавил, что назначение Артемьева позволит СПбМТСБ развить «самые сложные проекты» и реализовать государственные задачи. В числе важнейших задач Артемьев обозначил «продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти». Также бирже нужно будет разработать и представить стратегию развития СПбМТСБ на следующий период.

3 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Артемьева от должности своего помощника. Тогда «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники писал, что Артемьев может возглавить СПбМТСБ.

Помощником Мишустина Артемьев работал с 2020 г. До этого он в течение 16 лет занимал пост руководителя ФАС. В разные годы также занимал посты первого вице-губернатора Санкт-Петербурга и заместителя председателя партии «Яблоко». Артемьев является заслуженным экономистом РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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