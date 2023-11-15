Банк России решил не продлевать некоторые послабления для банков
Центробанк принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, действие которых заканчивается в этом году, сообщили в пресс-релизе.
«Банк России принял решение не продлевать ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 г. Кредитные организации сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью», – пояснили в регуляторе.
Отмечается, что эти меры выполнили свою «защитную и поддерживающую роль, и дальнейшее их использование нецелесообразно, так как снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками».
8 ноября заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова в кулуарах форума Finopolis-2023 заявила, что основное влияние на динамику прибыли скорее окажет не повышение ключевой ставки ЦБ, а досоздание банками резервов в IV квартале.
«Мы не видим замедления роста чистых процентных доходов в банковском секторе», – сказала она. Тогда зампред регулятора отметила, что у банков вырастут расходы на резервы из-за того, что с 1 января 2024 г. перестают действовать регуляторные послабления. Те банки, которые продолжают ими пользоваться, должны «досоздать резервы и произвести все остальные действия, чтобы уже оставить эти послабления в уходящем году».
27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Тогда курс доллара резко упал ниже 93 руб., но к 30 октября восстановился и вырос до 94 руб. 8 ноября курс доллара опускался ниже 92 руб. впервые с 31 октября. Ранее Полякова заявила, что ЦБ может вновь повысить ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий.