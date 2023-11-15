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Финансы

Банк России решил не продлевать некоторые послабления для банков

Ведомости

Центробанк принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, действие которых заканчивается в этом году, сообщили в пресс-релизе.

«Банк России принял решение не продлевать ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 г. Кредитные организации сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью», – пояснили в регуляторе.

Отмечается, что эти меры выполнили свою «защитную и поддерживающую роль, и дальнейшее их использование нецелесообразно, так как снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками».

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8 ноября заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова в кулуарах форума Finopolis-2023 заявила, что основное влияние на динамику прибыли скорее окажет не повышение ключевой ставки ЦБ, а досоздание банками резервов в IV квартале.

«Мы не видим замедления роста чистых процентных доходов в банковском секторе», – сказала она. Тогда зампред регулятора отметила, что у банков вырастут расходы на резервы из-за того, что с 1 января 2024 г. перестают действовать регуляторные послабления. Те банки, которые продолжают ими пользоваться, должны «досоздать резервы и произвести все остальные действия, чтобы уже оставить эти послабления в уходящем году».

27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Тогда курс доллара резко упал ниже 93 руб., но к 30 октября восстановился и вырос до 94 руб. 8 ноября курс доллара опускался ниже 92 руб. впервые с 31 октября. Ранее Полякова заявила, что ЦБ может вновь повысить ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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