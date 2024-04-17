/ Финансы

Костин призвал «убить» систему SWIFT в расчетах

Ведомости

От расчетов в международной системе SWIFT стоит уходить и привлекать к этому «наших друзей». Об этом заявил президент – председатель правления банка «ВТБ» Андрей Костин на конференции Data Fusion 2024, передает корреспондент «Ведомостей».

«SWIFT объявил, что они тоже будут проводить скоро цифровые расчеты через себя. Но нам SWIFT надо убивать в наших расчетах, надо полностью от него уходить и наших друзей к этому тоже к этому привлекать», – заявил он.

По его словам, цифровые расчеты являются неотъемлемой частью для того, чтобы «обрести суверенитет, в том числе в международных расчетах». Костин добавил, что ВТБ работает в рамках пилотного проекта по цифровому рублю, в том числе в области трансграничных расчетов.

11 апреля Костин на съезде Ассоциации банков России заявил о резком росте отказов банками дружественных стран в проведении платежей из РФ. Он отметил, что число отказов банков дружественных стран резко возросло после ужесточения вторичных санкций в 2023 г. В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России.

9 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что внутри России более 98% финансовых операций проходят через российский аналог SWIFT – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). По ее словам, к системе присоединилось больше 160 нерезидентов из 20 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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