Костин призвал «убить» систему SWIFT в расчетах
От расчетов в международной системе SWIFT стоит уходить и привлекать к этому «наших друзей». Об этом заявил президент – председатель правления банка «ВТБ» Андрей Костин на конференции Data Fusion 2024, передает корреспондент «Ведомостей».
«SWIFT объявил, что они тоже будут проводить скоро цифровые расчеты через себя. Но нам SWIFT надо убивать в наших расчетах, надо полностью от него уходить и наших друзей к этому тоже к этому привлекать», – заявил он.
По его словам, цифровые расчеты являются неотъемлемой частью для того, чтобы «обрести суверенитет, в том числе в международных расчетах». Костин добавил, что ВТБ работает в рамках пилотного проекта по цифровому рублю, в том числе в области трансграничных расчетов.
11 апреля Костин на съезде Ассоциации банков России заявил о резком росте отказов банками дружественных стран в проведении платежей из РФ. Он отметил, что число отказов банков дружественных стран резко возросло после ужесточения вторичных санкций в 2023 г. В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России.
9 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что внутри России более 98% финансовых операций проходят через российский аналог SWIFT – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). По ее словам, к системе присоединилось больше 160 нерезидентов из 20 стран.