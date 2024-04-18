Доля юаня в расчетах через SWIFT установила новый исторический рекорд
Доля юаня в мировых расчетах через систему SWIFT по итогам марта выросла до 4,69% после снижения в феврале. Показатель стал рекордным за всю историю, сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы.
Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2023 г., тогда показатель поднялся до отметки 4,61%.
Доллар остается самой популярной валютой для международных расчетов, его доля в марте увеличилась до 47,37% с 46,56% в феврале. Доля евро при этом снизилась: в марте показатель был на уровне 21,93% против февральского 23,25%. В лидерах по международным расчетам также находится британский фунт. В марте его доля составила 6,57%, снизившись с февральского уровня 6,9%.
Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT работает с 1973 г. Его соучредителями являются пользующиеся одноименной системой финансовые институты. SWIFT объединяет свыше 11 000 участников в 200 странах и территориях. После введения санкций против России SWIFT перестал быть основным каналом для расчетов, вместо него используется российский аналог – Система передачи финансовых сообщений Центробанка России (СПФС).