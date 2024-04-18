Доля юаня в расчетах через SWIFT установила новый исторический рекорд

Доллар остается самой популярной валютой для международных расчетов, его доля в марте увеличилась до 47,37% с 46,56% в феврале. Доля евро при этом снизилась: в марте показатель был на уровне 21,93% против февральского 23,25%. В лидерах по международным расчетам также находится британский фунт. В марте его доля составила 6,57%, снизившись с февральского уровня 6,9%.