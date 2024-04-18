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Доля юаня в расчетах через SWIFT установила новый исторический рекорд

Ведомости

Доля юаня в мировых расчетах через систему SWIFT по итогам марта выросла до 4,69% после снижения в феврале. Показатель стал рекордным за всю историю, сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы.

Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2023 г., тогда показатель поднялся до отметки 4,61%.

Доллар остается самой популярной валютой для международных расчетов, его доля в марте увеличилась до 47,37% с 46,56% в феврале. Доля евро при этом снизилась: в марте показатель был на уровне 21,93% против февральского 23,25%. В лидерах по международным расчетам также находится британский фунт. В марте его доля составила 6,57%, снизившись с февральского уровня 6,9%.

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT работает с 1973 г. Его соучредителями являются пользующиеся одноименной системой финансовые институты. SWIFT объединяет свыше 11 000 участников в 200 странах и территориях. После введения санкций против России SWIFT перестал быть основным каналом для расчетов, вместо него используется российский аналог – Система передачи финансовых сообщений Центробанка России (СПФС).

17 апреля председатель правления банка «ВТБ» Андрей Костин заявил, что от расчетов в системе SWIFT стоит уходить и привлекать к этому партнеров. По его словам, цифровые расчеты являются неотъемлемой частью для того, чтобы обрести суверенитет, в том числе в международных расчетах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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