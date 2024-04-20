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Средняя сумма снятия наличных в банкоматах в России выросла почти на 30%

Ведомости

Средняя сумма одного снятия наличных денежных средств в банкоматах в России в I квартале 2024 г. выросла почти на 30% год к году и составила 40 943 руб., пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Согласно исследованию, в январе-марте 2023 г. средний чек снятия наличных через банкоматы составлял 31 864 руб. Средняя сумма пополнения счета через банкоматы в январе – марте 2024 г., в свою очередь, составила 11 338 руб. Годом ранее аналогичный показатель составлял 11 670 руб.

В исследовании также отмечается, что банкоматы в России значительно чаще используются для внесения средств, чем для снятия наличных. За I квартал 2024 г. на пополнение счета пришлось 75% от всех операций, осуществляемых через банковские автоматы.

18 апреля Банк России сообщил, что наличный денежный оборот в России в 2023 г. составил 123,8 трлн руб., причем в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн руб., а выдано было 63,4 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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