Средняя сумма снятия наличных в банкоматах в России выросла почти на 30%
Средняя сумма одного снятия наличных денежных средств в банкоматах в России в I квартале 2024 г. выросла почти на 30% год к году и составила 40 943 руб., пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
Согласно исследованию, в январе-марте 2023 г. средний чек снятия наличных через банкоматы составлял 31 864 руб. Средняя сумма пополнения счета через банкоматы в январе – марте 2024 г., в свою очередь, составила 11 338 руб. Годом ранее аналогичный показатель составлял 11 670 руб.
В исследовании также отмечается, что банкоматы в России значительно чаще используются для внесения средств, чем для снятия наличных. За I квартал 2024 г. на пополнение счета пришлось 75% от всех операций, осуществляемых через банковские автоматы.
18 апреля Банк России сообщил, что наличный денежный оборот в России в 2023 г. составил 123,8 трлн руб., причем в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн руб., а выдано было 63,4 трлн руб.