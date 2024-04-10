/ Финансы

Банки наращивают число отделений

Во время «сбора вкладов» они развивают упрощенные форматы, стоимость которых в разы ниже стандартных
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Российские банки, несколько лет активно продвигающие уход в цифровизацию, наращивают количество физических офисов: кто-то идет в города-миллионники, а кто-то – в небольшие, с населением от 30 000 человек. Про разворот тренда в рознице в целях увеличения клиентской базы рассказали представители Газпромбанка (ГПБ) и Альфа-банка в ходе конференции РБК. О расширении сети также объявили в ВТБ, Промсвязьбанке (ПСБ), «Уралсибе», банке «Дом.РФ» и «Абсолют банке».

В прошлом году у банков впервые за 10 лет выросло число дополнительных офисов – на 1,2% до 24 518 шт., говорится в материалах ЦБ. Общее число подразделений выросло на 1% до 25 738 шт., тогда как в 2022 г. уменьшилось на 6,4%. С 2013 г. их количество планомерно снижалось. Сейчас все стратегии нацелены на открытие отделений, заявил первый вице-президент, член правления ГПБ Алексей Попович: банки активно собирают вклады, но не все люди несут безналичные. Действительно, на рынке произошел коренной сдвиг с точки зрения каналов продвижения, добавил зампред правления Альфа-банка Иван Пятков: «Если раньше все в большей степени говорили об упоре на цифровой канал, то сейчас многие игроки стали развивать физическую сеть». Тренд на открытие мини-офисов зачастую без кассы начал формироваться еще во второй половине 2023 г., говорит и. о. президента Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных