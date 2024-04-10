Банки наращивают число отделений

В прошлом году у банков впервые за 10 лет выросло число дополнительных офисов – на 1,2% до 24 518 шт., говорится в материалах ЦБ. Общее число подразделений выросло на 1% до 25 738 шт., тогда как в 2022 г. уменьшилось на 6,4%. С 2013 г. их количество планомерно снижалось. Сейчас все стратегии нацелены на открытие отделений, заявил первый вице-президент, член правления ГПБ Алексей Попович: банки активно собирают вклады, но не все люди несут безналичные. Действительно, на рынке произошел коренной сдвиг с точки зрения каналов продвижения, добавил зампред правления Альфа-банка Иван Пятков: «Если раньше все в большей степени говорили об упоре на цифровой канал, то сейчас многие игроки стали развивать физическую сеть». Тренд на открытие мини-офисов зачастую без кассы начал формироваться еще во второй половине 2023 г., говорит и. о. президента Ассоциации банков России Алексей Войлуков.