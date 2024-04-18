ЦБ: наличный денежный оборот в России составил 123,8 трлн рублей в 2023 году

8 апреля сообщалось, что в I квартале 2024 г. россияне взяли 256 100 ипотечных кредитов на общую сумму чуть более 1 трлн руб. Это меньше показателей аналогичного периода год назад на 25% по количеству и на 18% по объему, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG.