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ЦБ: наличный денежный оборот в России составил 123,8 трлн рублей в 2023 году

Ведомости

Наличный денежный оборот в России в 2023 г. составил 123,8 трлн руб.: в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн руб., было выдано 63,4 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Отмечается, что основная масса поступлений наличных денег пришлась на торговлю – 6,8 трлн руб. Эта сумма на 1,8% превышает объем поступлений в этой сфере год назад.

Что касается поступлений наличных на банковские счета физлиц, то здесь сумма выросла на 29% и составила 9,5 трлн руб. Сумма выданных средств составила 11,7 трлн руб., что также превышает показатель предыдущего года на 29%.

По кредитным операциям поступления наличных выросли на 12%, а выдачи – на 48%. Обе суммы составили по 1,1 трлн руб.

Среди регионов РФ лидерами по наличному денежному обороту стали Москва и Московская область (27 и 8,4 трлн руб.), Санкт-Петербург (7,9 трлн руб.) и Краснодарский край (5,8 трлн руб.).

Центробанк впервые опубликовал статистику о наличном денежном обороте по отдельным банковским операциям, в том числе в регионах. Информация будет обновляться ежеквартально.

8 апреля сообщалось, что в I квартале 2024 г. россияне взяли 256 100 ипотечных кредитов на общую сумму чуть более 1 трлн руб. Это меньше показателей аналогичного периода год назад на 25% по количеству и на 18% по объему, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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