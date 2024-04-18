ЦБ: наличный денежный оборот в России составил 123,8 трлн рублей в 2023 году
Наличный денежный оборот в России в 2023 г. составил 123,8 трлн руб.: в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн руб., было выдано 63,4 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Отмечается, что основная масса поступлений наличных денег пришлась на торговлю – 6,8 трлн руб. Эта сумма на 1,8% превышает объем поступлений в этой сфере год назад.
Что касается поступлений наличных на банковские счета физлиц, то здесь сумма выросла на 29% и составила 9,5 трлн руб. Сумма выданных средств составила 11,7 трлн руб., что также превышает показатель предыдущего года на 29%.
По кредитным операциям поступления наличных выросли на 12%, а выдачи – на 48%. Обе суммы составили по 1,1 трлн руб.
Среди регионов РФ лидерами по наличному денежному обороту стали Москва и Московская область (27 и 8,4 трлн руб.), Санкт-Петербург (7,9 трлн руб.) и Краснодарский край (5,8 трлн руб.).
Центробанк впервые опубликовал статистику о наличном денежном обороте по отдельным банковским операциям, в том числе в регионах. Информация будет обновляться ежеквартально.
8 апреля сообщалось, что в I квартале 2024 г. россияне взяли 256 100 ипотечных кредитов на общую сумму чуть более 1 трлн руб. Это меньше показателей аналогичного периода год назад на 25% по количеству и на 18% по объему, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG.