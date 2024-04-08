Банки выдали ипотеки на 1 трлн рублей в I квартале

Банки выдали ипотеки на 1 трлн рублей в I кварталеГраждане хотят взять кредит до сворачивания льготной программы
Граждане взяли в I квартале 256 100 ипотечных кредитов на общую сумму чуть более 1 трлн руб. Это меньше показателей аналогичного периода год назад на 25% по количеству и на 18% по объему, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG.
Выдачи ипотеки растут два месяца подряд после традиционного сезонного спада в январе: в марте банки выдали 103 000 кредитов на 446,4 млрд руб., что больше показателей февраля на 22% и 36% соответственно. Средний размер ссуды, после снижения в начале года, также показал в марте рост на 11% к февралю – до 4,34 млн руб. Но в годовой динамике выдачи ипотеки не достигли значений марта 2023 г., когда граждане взяли 152 900 кредитов (+33%) на 572,1 млрд руб. (+22%).
Месячный рост объема выдач ипотеки может быть связан с желанием клиентов взять кредит по льготной программе со сниженной ставкой, которая заканчивает свое действие в июле 2024 г., полагает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова. После этого программу намерены сделать более адресной. Но на годовое снижение влияют «охлаждающие» меры Банка России и рост ставок по рыночной ипотеке, добавляет Метенкова.
Под конец прошлого года власти изменили часть параметров программ льготной ипотеки. Первый взнос по кредиту под 8% вырос с 20 до 30%, а максимальный размер для всех регионов установили на уровне 6 млн руб. Ранее для Москвы и Санкт-Петербурга он составлял 12 млн руб. Размер субсидий банкам снизился: теперь они получают от государства разницу между ставкой по госпрограмме и ключевой плюс 1,5 п. п. сверху против 2,5 п. п. в самом начале. Средневзвешенная ставка по топ-20 банков на 29 марта по ипотеке на новостройки составляла 16,77%, на вторичное жилье – 16,95%, следует из данных «Дом.РФ».
Общий объем выдач кредитов по итогам I квартала достиг почти 3,17 трлн руб., что всего на 0,75% больше аналогичного показателя 2023 г. (3,14 трлн руб.). За март банки предоставили гражданам кредитов на 1,3 трлн руб. Этот показатель увеличился по отношению к февралю на 271,2 млрд руб., или на 26,1%.
В первый месяц весны рост отмечался во всех сегментах кредитования.
Сегмент автокредитования установил очередной рекорд: банки выдали ссуд на 224 млрд руб., что на 30,8% больше, чем месяцем ранее, и на 132,9% выше, чем в марте 2023 г. В количественном выражении граждане взяли 159 500 автокредитов – это на 32% больше показателя февраля и на 116% больше аналогичного периода год назад. При этом средний чек в конце квартала снизился на 0,8% до 1,4 млн руб. Всего за I квартал граждане взяли в банках 375 100 кредитов на автомобили на общую сумму 527,7 млрд руб., что больше показателя аналогичного периода 2023 г. на 86% (было 201 300 штук) по количеству и в два раза по сумме (было 250,5 млрд руб.)
Почти так же активно, как ипотека и автокредиты, росли в марте выдачи кредитов наличными – на 18% по количеству и на 20% по объему до 3,3 млн штук и 592,8 млрд руб. соответственно. При этом средний чек увеличился всего на 2% и достиг 177 800 руб. Год к году банки выдали кредитов наличными на 14% больше по количеству (было 2,9 млн штук), но на 6% меньше по объему (630,2 млрд руб.). Аналогичная ситуация с квартальной динамикой: относительно I квартала 2023 г. количество ссуд увеличилось почти на 5%, а выданная гражданам сумма, наоборот, сократилась на 2,3% – до 8,6 млн кредитов на 1,47 трлн руб.
Медленнее всего были темпы у POS-кредитования (на местах), но впервые с начала года сегмент показал рост: банки выдали почти 1,49 млн ссуд на 38,4 млрд руб. Это на 3% больше по количеству и по объему в сравнении с февралем. Также в марте 2024 г. относительно аналогичного периода годом ранее граждане взяли таких ссуд на 8% больше по количеству (было 1,375 млн штук), но на 2% меньше по объему (было 39,3 млрд руб.). При этом средний размер POS-кредита сократился на 3% относительно февраля и составил на конец месяца 25 900 руб. Но выдачи таких ссуд по итогам I квартала 2024 г. увеличились почти на 24% по количеству (4,4 млн штук) и на 9% – по объему (115,3 млрд руб.).