Банки выдали ипотеки на 1 трлн рублей в I квартале

Медленнее всего были темпы у POS-кредитования (на местах), но впервые с начала года сегмент показал рост: банки выдали почти 1,49 млн ссуд на 38,4 млрд руб. Это на 3% больше по количеству и по объему в сравнении с февралем. Также в марте 2024 г. относительно аналогичного периода годом ранее граждане взяли таких ссуд на 8% больше по количеству (было 1,375 млн штук), но на 2% меньше по объему (было 39,3 млрд руб.). При этом средний размер POS-кредита сократился на 3% относительно февраля и составил на конец месяца 25 900 руб. Но выдачи таких ссуд по итогам I квартала 2024 г. увеличились почти на 24% по количеству (4,4 млн штук) и на 9% – по объему (115,3 млрд руб.).