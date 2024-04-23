АСВ оценило расходы на ликвидацию «Киви банка» более чем в 2,1 млрд рублей
Расходы на ликвидацию лишившегося лицензии «Киви банка» могут составить более 2,1 млрд руб., говорится в смете Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Большая часть средств должна пойти на заработные платы и компенсации работникам.
Согласно сведениям, расходы на зарплаты и компенсации составят порядка 1,85 млрд руб. Оставшиеся 256 млн руб. уйдут на административно-хозяйственные расходы – расходы на содержание и охрану арендованных зданий, задолженность по содержанию и охране арендованных зданий, возникшая после отзыва лицензии, нотариальные расходы, хранение архивной документации банка и др.
21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.
1 марта первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин сообщил, что регулятор не видит необходимости в санации лишившегося лицензии «Киви банка».
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам ликвидированного банка 29 февраля. Агентство оценило размер страховой ответственности после лишения «Киви банка» лицензии в 4,3 млрд руб. 15 марта в АСВ сообщили, что вкладчикам уже было выплачено 3,26 млрд руб. – 75% от суммы страховой ответственности.
4 марта АСВ подало иск об аресте всех акций АО «Киви». Агентство просило запретить органам управления АО «Киви» принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения и предпринимать действия, направленные на вывод денежных средств из АО «Киви».