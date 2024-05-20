Банк России порекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами

По данным регулятора, некоторые платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и открывают на них электронные кошельки. Подобные средства платежа используются для операций, которые направлены на расчеты с теневым бизнесом, включая переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.