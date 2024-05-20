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Банк России порекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами

Ведомости

Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами, проявлять осмотрительность при выборе таких организаций и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство, сообщает пресс-служба ЦБ.

По данным регулятора, некоторые платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и открывают на них электронные кошельки. Подобные средства платежа используются для операций, которые направлены на расчеты с теневым бизнесом, включая переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

Если выяснится, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть с ним договор в одностороннем порядке. При этом ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк.

29 марта Банк России сообщил, что по итогам прошлого года регулятор зафиксировал уменьшение объема подозрительных операций на 12%.

Объем подозрительных операций вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) также сократился на 21% до 23 млрд руб. В банковском секторе показатель снизился на 6% и составил 59,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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