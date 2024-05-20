Банк России порекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами
Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами, проявлять осмотрительность при выборе таких организаций и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство, сообщает пресс-служба ЦБ.
По данным регулятора, некоторые платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и открывают на них электронные кошельки. Подобные средства платежа используются для операций, которые направлены на расчеты с теневым бизнесом, включая переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.
Если выяснится, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть с ним договор в одностороннем порядке. При этом ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк.
29 марта Банк России сообщил, что по итогам прошлого года регулятор зафиксировал уменьшение объема подозрительных операций на 12%.
Объем подозрительных операций вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) также сократился на 21% до 23 млрд руб. В банковском секторе показатель снизился на 6% и составил 59,5 млрд руб.