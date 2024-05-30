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Компанию – оператора карт «Мир» возглавит Дмитрий Дубынин

Ведомости

Национальную систему платежных карт (НСПК) – компанию-оператора карт «Мир» – возглавит директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин. Об этом сообщили в Банке России.

«Национальный финансовый совет на заседании 29 мая 2024 г. принял решение согласовать кандидатуру Дубынина Дмитрия Геннадьевича для назначения на должность единоличного исполнительного органа оператора национальной системы платежных карт», – говорится в сообщении.

Сейчас Дубынин является директором департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России. С 2018 по 2021 г. работал на разных должностях в ЦБ – на посту начальника управления анализа и развития финансовых технологий в департаменте финансовых технологий Банка России, позже в качестве замдиректора этого департамента.

Бывший руководитель НСПК Владимир Комлев покинул пост генерального директора 1 января 2024 г. Комлев возглавлял НСПК с момента ее основания в 2014 г.

26 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор продолжает обсуждение кандидатуры на пост главы НСПК.

Издание Frank Media со ссылкой на источники писало, что ЦБ несколько месяцев вел переговоры с экс-гендиректором MasterCard в России Алексеем Малиновским, который являлся основным кандидатом на пост гендиректора НСПК. Кроме того, на пост руководителя компании рассматривался зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, который отказался от предложения, писало издание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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