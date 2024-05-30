Компанию – оператора карт «Мир» возглавит Дмитрий Дубынин

Издание Frank Media со ссылкой на источники писало, что ЦБ несколько месяцев вел переговоры с экс-гендиректором MasterCard в России Алексеем Малиновским, который являлся основным кандидатом на пост гендиректора НСПК. Кроме того, на пост руководителя компании рассматривался зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, который отказался от предложения, писало издание.