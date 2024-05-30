НСПК создает единую платформу биометрических сервисов

НСПК создает единую платформу биометрических сервисовОна свяжет локальные решения банков по биоэквайрингу
Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывает платформу биометрических сервисов, которая выступит связующим звеном между локальными решениями банков по биоэквайрингу. Об этом рассказал лидер направления «Биометрия» компании Сергей Лысенко на технологической конференции НСПК.
Сейчас предложить своим клиентам сервисы оплаты по биометрии могут только те банки, у которых есть технологические возможности или уже были свои коммерческие биометрические системы, которые прошли аккредитацию в Минцифре и получили разрешение министерства на использование таких данных, отметил Лысенко. Таких организаций сейчас 12, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк» Россельхозбанк, банк «Ак барс» и «Почта банк».
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