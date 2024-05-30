НСПК создает единую платформу биометрических сервисов

Сейчас предложить своим клиентам сервисы оплаты по биометрии могут только те банки, у которых есть технологические возможности или уже были свои коммерческие биометрические системы, которые прошли аккредитацию в Минцифре и получили разрешение министерства на использование таких данных, отметил Лысенко. Таких организаций сейчас 12, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк» Россельхозбанк, банк «Ак барс» и «Почта банк».