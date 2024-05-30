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НСПК создает единую платформу биометрических сервисов

Она свяжет локальные решения банков по биоэквайрингу
Наталья Заруцкая
Артем Кульша
НСПК с прошлого года прорабатывает и тестирует платформу биометрических сервисов/ Андрей Гордеев / Ведомости

Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывает платформу биометрических сервисов, которая выступит связующим звеном между локальными решениями банков по биоэквайрингу. Об этом рассказал лидер направления «Биометрия» компании Сергей Лысенко на технологической конференции НСПК.

Сейчас предложить своим клиентам сервисы оплаты по биометрии могут только те банки, у которых есть технологические возможности или уже были свои коммерческие биометрические системы, которые прошли аккредитацию в Минцифре и получили разрешение министерства на использование таких данных, отметил Лысенко. Таких организаций сейчас 12, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк» Россельхозбанк, банк «Ак барс» и «Почта банк».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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