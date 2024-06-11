Дочерний банк JP Morgan Chase стал одним из самых убыточных в России

В апреле 2024 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы банка JPMorgan Chase по иску ВТБ. На счетах банка с 2022 г. были заморожены $439,5 млн. Суд арестовал все средства на банковских счетах JPMorgan в России. При этом арбитраж не стал накладывать арест на ценные бумаги и имущество, принадлежащие фондам JP Morgan.