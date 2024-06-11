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Дочерний банк JP Morgan Chase стал одним из самых убыточных в России

Ведомости

Российская «дочка» американского банка JP Morgan Chase стала лидером по размеру чистого убытка и заняла третью строчку по убытку накопленным итогом с начала 2024 г. в России. Такой вывод сделал «Коммерсантъ» на основе отчетности банка по 101-й форме и своих расчетов.

Чистый убыток «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» в апреле составил почти 3,3 млрд руб. По итогам первых четырех месяцев этого года банк потерял 2,1 млрд руб., войдя в тройку самых убыточных кредитных организаций в РФ, отмечает газета. До этого лидерами по убыткам обычно были банки, проходящие финансовое оздоровление.

Эксперт Алексей Нечаев в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что примерно две трети апрельского убытка «дочки» JP Morgan Chase связаны с появлением резервов по межбанковским кредитам (2,3 млрд руб.). Согласно отчету, объем резервирования сравнялся с портфелем межбанковского кредитования. Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин пояснил, что банки классифицируют и формируют резервы по соответствующим типам активов, исходя из требований внутренних документов.

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень указал на отсутствие детализированной отчетности «Дж.П. Морган Банк Интернешнл». По его словам, из-за этого «нельзя четко понять причины создания резервов». По этой же причине нельзя проанализировать источники оставшейся части убытка. Нечаев допустил, что убыток может быть связан с судебными разбирательствами между ВТБ и группой JP Morgan.

В апреле 2024 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы банка JPMorgan Chase по иску ВТБ. На счетах банка с 2022 г. были заморожены $439,5 млн. Суд арестовал все средства на банковских счетах JPMorgan в России. При этом арбитраж не стал накладывать арест на ценные бумаги и имущество, принадлежащие фондам JP Morgan.

За неделю до этого JPMorgan Chase подал иск в федеральный суд Манхэттена против ВТБ, требуя прекратить попытки по возвращению замороженных $439,5 млн со счета, который был заблокирован после начала спецоперации и введения санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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