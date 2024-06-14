Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

ВТБ повысит базовую ставку по ипотеке до 18% с 17 июня

Ведомости

Базовая ставка по ипотеке ВТБ вырастет на 0,5 процентных пункта (п. п.) до 18% годовых с 17 июня, сообщает пресс-служба банка.

Банк пересмотрел условия по собственным ипотечным программам в связи с ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ).

«Таким образом, средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынках будут доступны от 18% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита (для будущих зарплатных клиентов – от 17,9%)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что клиенты, чьи заявки банк одобрил до 17 июня, смогут воспользоваться прежними ставками до 13 июля включительно.                                                                   

Наряду с этим заемщики ВТБ, как и раньше, могут получить скидку в размере 0,2 п.п. при крупном размере кредита. Скидка в 0,3 п. п. доступна, если заявка была подана в режиме онлайн, а также при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке или получении зарплаты на карту банка. Получить скидку в 0,4 п.п. можно при переводе зарплаты в ВТБ.

По ипотеке с господдержкой ставка сохранится на уровне 7%, по семейной и IT-ипотеке – 6% и 5% соответственно. Дальневосточную и арктическую ипотеку можно оформить под 2%. 

Ранее ВТБ поднимал базовую ставку по ипотеке с 29 мая. Тогда значение выросло на 1 п.п. и составило 17,5% годовых.

10 июня представители Минфина в ходе обсуждений одобрили увеличение для банков уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля, сообщал РБК. Имеется в виду надбавка для расчета объема компенсации недополученных доходов за выдачу ипотечных ссуд с господдержкой. С 2024 г. правительство сократило надбавку с 2 до 1,5 п. п., после чего крупнейшие банки, включая Сбербанк и ВТБ, заявили о нерентабельности льготной ипотеки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных