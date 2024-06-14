ВТБ повысит базовую ставку по ипотеке до 18% с 17 июня

Наряду с этим заемщики ВТБ, как и раньше, могут получить скидку в размере 0,2 п.п. при крупном размере кредита. Скидка в 0,3 п. п. доступна, если заявка была подана в режиме онлайн, а также при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке или получении зарплаты на карту банка. Получить скидку в 0,4 п.п. можно при переводе зарплаты в ВТБ.