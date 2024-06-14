ВТБ повысит базовую ставку по ипотеке до 18% с 17 июня
Базовая ставка по ипотеке ВТБ вырастет на 0,5 процентных пункта (п. п.) до 18% годовых с 17 июня, сообщает пресс-служба банка.
Банк пересмотрел условия по собственным ипотечным программам в связи с ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ).
«Таким образом, средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынках будут доступны от 18% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита (для будущих зарплатных клиентов – от 17,9%)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что клиенты, чьи заявки банк одобрил до 17 июня, смогут воспользоваться прежними ставками до 13 июля включительно.
Наряду с этим заемщики ВТБ, как и раньше, могут получить скидку в размере 0,2 п.п. при крупном размере кредита. Скидка в 0,3 п. п. доступна, если заявка была подана в режиме онлайн, а также при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке или получении зарплаты на карту банка. Получить скидку в 0,4 п.п. можно при переводе зарплаты в ВТБ.
По ипотеке с господдержкой ставка сохранится на уровне 7%, по семейной и IT-ипотеке – 6% и 5% соответственно. Дальневосточную и арктическую ипотеку можно оформить под 2%.
10 июня представители Минфина в ходе обсуждений одобрили увеличение для банков уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля, сообщал РБК. Имеется в виду надбавка для расчета объема компенсации недополученных доходов за выдачу ипотечных ссуд с господдержкой. С 2024 г. правительство сократило надбавку с 2 до 1,5 п. п., после чего крупнейшие банки, включая Сбербанк и ВТБ, заявили о нерентабельности льготной ипотеки.