ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки
ВТБ с 17 июня временно приостановит выдачу IT-ипотеки в связи с исчерпанием выделенного лимита, сообщила пресс-служба банка.
«При этом банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях», – говорится в сообщении.
В банке добавили, что ожидают решения правительства РФ по дальнейшему финансированию IT-ипотеки. После выделения лимитов ВТБ готов оперативно возобновить работу по программе, подчеркнули в банке.
Отмечается, что с начала работы по IT-ипотеке в мае 2022 г. уже 15 900 клиентов получили в ВТБ по ней кредиты, общий объем сделок превысил 154,5 млрд руб.
Наряду с этим заемщики ВТБ, как и раньше, могут получить скидку в размере 0,2 п. п. при крупном размере кредита. Скидка в 0,3 п. п. доступна, если заявка была подана в режиме онлайн, а также при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке или получении зарплаты на карту банка. Получить скидку в 0,4 п. п. можно при переводе зарплаты в ВТБ.
Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. Ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе 15%. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников – 18 млн руб., для остальных регионов – 9 млн руб. В 2024 г. Минцифры намерено увеличить средства на льготные ипотеки для сотрудников IT-компаний до 1 трлн руб, сообщал в конце мая заместитель директора департамента по развитию IT-отрасли в министерстве Алексей Дорожко.
Получить ипотеку могут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы не нужно. Для остальных минимальный порог по зарплате должен составлять от 70 000 до 150 000 руб. в зависимости от региона.