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ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки

Ведомости

ВТБ с 17 июня временно приостановит выдачу IT-ипотеки в связи с исчерпанием выделенного лимита, сообщила пресс-служба банка.

«При этом банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях», – говорится в сообщении.

В банке добавили, что ожидают решения правительства РФ по дальнейшему финансированию IT-ипотеки. После выделения лимитов ВТБ готов оперативно возобновить работу по программе, подчеркнули в банке.

Отмечается, что с начала работы по IT-ипотеке в мае 2022 г. уже 15 900 клиентов получили в ВТБ по ней кредиты, общий объем сделок превысил 154,5 млрд руб.

Вечером 14 июня ВТБ сообщил о повышении с 17 июня базовой ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 18% годовых. Отмечалось, что клиенты, чьи заявки банк одобрил до 17 июня, смогут воспользоваться прежними ставками до 13 июля включительно.

Наряду с этим заемщики ВТБ, как и раньше, могут получить скидку в размере 0,2 п. п. при крупном размере кредита. Скидка в 0,3 п. п. доступна, если заявка была подана в режиме онлайн, а также при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке или получении зарплаты на карту банка. Получить скидку в 0,4 п. п. можно при переводе зарплаты в ВТБ.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. Ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе 15%. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников – 18 млн руб., для остальных регионов – 9 млн руб. В 2024 г. Минцифры намерено увеличить средства на льготные ипотеки для сотрудников IT-компаний до 1 трлн руб, сообщал в конце мая заместитель директора департамента по развитию IT-отрасли в министерстве Алексей Дорожко.

Получить ипотеку могут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы не нужно. Для остальных минимальный порог по зарплате должен составлять от 70 000 до 150 000 руб. в зависимости от региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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