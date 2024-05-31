Минцифры планирует увеличить средства на IT-ипотеку до 1 трлн рублей в этом году
В 2024 г. Минцифры намерено увеличить средства на льготные ипотеки для сотрудников IT-компаний до 1 трлн руб. Об этом сообщил заместитель директора департамента по развитию IT-отрасли в министерстве Алексей Дорожко на мероприятии АНО «Агентство цифрового развития».
«Планируем увеличивать до 1 трлн [рублей] на выдачу ипотек в этом году», – сказал он (цитата по ТАСС).
Согласно презентации Дорожко, IT-ипотекой уже воспользовались 65 000 человек. Сумма выданных льготных кредитов достигла 580 млрд руб.
В начале апреля Минцифры увеличило лимит средств в рамках программы на 200 млрд руб. – с 500 млрд до 700 млрд руб.
В течение нескольких месяцев с начала 2024 г. ряд банков сообщили об исчерпании выделенных на программу средств и прекращении оформления IT-ипотек. В феврале выдачу приостановили Сбербанк, «МТС банк», банк «Санкт-Петербург» и РНКБ. ВТБ также прекращал выдачу IT-ипотеки на несколько дней в апреле.
Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. Ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников – 18 млн руб., для остальных регионов – 9 млн руб.
Получить ипотеку могут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы не нужно. Для остальных минимальный порог по зарплате должен составлять от 70 000 руб. до 150 000 руб. в зависимости от региона.