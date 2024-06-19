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Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года

Ведомости

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 руб. впервые с 12 мая 2023 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:09 мск стоимость юаня снижалась до 10,84 руб. (-5,29%). Затем валюта замедлила падение, к 10:18 мск она торговалась уже на уровне 11,04 руб. (-3,55%).

На фоне введения санкций США против Мосбиржи Банк России сообщил, что биржевой курс юань – рубль станет ориентиром для участников рынка и других валютных пар. В мае доля юаня в торгах Мосбиржи составила 54%. Так, юань стал основной валютой на биржевых торгах. 

В связи с новыми ограничениями Мосбиржа с 13 июня прекратила торги долларом и евро. Официальный курс рубля теперь рассчитывают по внебиржевому рынку – он останется единым и рыночным. Что касается объемов поступления валюты от экспорта, в ЦБ сообщили, что санкции против Мосбиржи не влияют на это. Они также не оказывают влияния на ее спрос для оплаты импорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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