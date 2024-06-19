Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 руб. впервые с 12 мая 2023 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:09 мск стоимость юаня снижалась до 10,84 руб. (-5,29%). Затем валюта замедлила падение, к 10:18 мск она торговалась уже на уровне 11,04 руб. (-3,55%).
В связи с новыми ограничениями Мосбиржа с 13 июня прекратила торги долларом и евро. Официальный курс рубля теперь рассчитывают по внебиржевому рынку – он останется единым и рыночным. Что касается объемов поступления валюты от экспорта, в ЦБ сообщили, что санкции против Мосбиржи не влияют на это. Они также не оказывают влияния на ее спрос для оплаты импорта.