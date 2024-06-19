Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года

В связи с новыми ограничениями Мосбиржа с 13 июня прекратила торги долларом и евро. Официальный курс рубля теперь рассчитывают по внебиржевому рынку – он останется единым и рыночным. Что касается объемов поступления валюты от экспорта, в ЦБ сообщили, что санкции против Мосбиржи не влияют на это. Они также не оказывают влияния на ее спрос для оплаты импорта.