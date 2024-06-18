Банки выиграют от отмены биржевых торгов долларами и евро

Также бенефициарами станут банки-нерезиденты – как европейские, так и из других юрисдикций, замечает главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков, но какие конкретно это будут банки, в значительной мере зависит от решений третьих стран, где находятся их головные офисы. При этом у банков-нерезидентов сейчас возникла дилемма, говорит Кузьмин: наращивание активности на валютном рынке России, вероятно, будет рассматриваться Управлением минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) как помощь в обходе санкций и может грозить вторичными ограничениями.