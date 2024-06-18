Банки выиграют от отмены биржевых торгов долларами и евро

Банки выиграют от отмены биржевых торгов долларами и евроНо этот сегмент рынка будет сжиматься, считают эксперты
После санкций против Московской биржи банки станут главными бенефициарами полного перехода торгов долларами США и евро на внебиржевой рынок, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Преимущество могут получить небольшие и средние российские кредитные организации, не находящиеся под санкциями и сохраняющие возможность проводить операции с внешними контрагентами, предполагает главный экономист инвесткомпании «Ренессанс капитал» Олег Кузьмин. У них вырастут объемы операций и, скорее всего, доходы за счет расширения спредов покупки/продажи валюты, поясняет он.
Также бенефициарами станут банки-нерезиденты – как европейские, так и из других юрисдикций, замечает главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков, но какие конкретно это будут банки, в значительной мере зависит от решений третьих стран, где находятся их головные офисы. При этом у банков-нерезидентов сейчас возникла дилемма, говорит Кузьмин: наращивание активности на валютном рынке России, вероятно, будет рассматриваться Управлением минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) как помощь в обходе санкций и может грозить вторичными ограничениями.