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Банки выиграют от отмены биржевых торгов долларами и евро

Но этот сегмент рынка будет сжиматься, считают эксперты
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

После санкций против Московской биржи банки станут главными бенефициарами полного перехода торгов долларами США и евро на внебиржевой рынок, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Преимущество могут получить небольшие и средние российские кредитные организации, не находящиеся под санкциями и сохраняющие возможность проводить операции с внешними контрагентами, предполагает главный экономист инвесткомпании «Ренессанс капитал» Олег Кузьмин. У них вырастут объемы операций и, скорее всего, доходы за счет расширения спредов покупки/продажи валюты, поясняет он.

Также бенефициарами станут банки-нерезиденты – как европейские, так и из других юрисдикций, замечает главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков, но какие конкретно это будут банки, в значительной мере зависит от решений третьих стран, где находятся их головные офисы. При этом у банков-нерезидентов сейчас возникла дилемма, говорит Кузьмин: наращивание активности на валютном рынке России, вероятно, будет рассматриваться Управлением минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) как помощь в обходе санкций и может грозить вторичными ограничениями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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