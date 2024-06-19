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ЦБ: большинство россиян предпочитают безналичные способы оплаты

Ведомости

Большинство россиян предпочитают безналичные способы оплаты, чаще всего они расплачиваются при помощи банковских карт, мобильных переводов и онлайн-банков. Это следует из материалов Банка России.

Регулятор сообщает, что расплачиваться банковской картой предпочитают 75% россиян, мобильными переводами и онлайн-банками пользуются 48%. Третьим по популярности безналичным способом оплаты в ЦБ назвали Систему быстрых платежей (СБП), переводы через которую предпочитают 28% граждан РФ.

В Центробанке отметили, что доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год незначительно снизилась. Число таких россиян сократилось с 27 до 24% от числа опрошенных регулятором. Данные опроса ЦБ также демонстрируют, что свои сбережения россияне предпочитают хранить на банковском вкладе (39%), дебетовой карте (35%) и в наличных рублях (30%).

24 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро» писал, что количество кредитных карт на руках у клиентов банков в РФ в апреле сократилось почти на 2 млн и составило менее 91 млн. Падение произошло на фоне активной выдачи кредитных карт (более 2,3 млн) в апреле. 

18 апреля Банк России сообщал, что наличный денежный оборот в России в 2023 г. составил 123,8 трлн руб.: в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн руб., а выдано было 63,4 трлн руб. Среди регионов РФ лидерами по наличному денежному обороту по итогам прошлого года стали Москва и Московская область (27 трлн и 8,4 трлн руб.), Санкт-Петербург (7,9 трлн руб.) и Краснодарский край (5,8 трлн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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