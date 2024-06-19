ЦБ: большинство россиян предпочитают безналичные способы оплаты

В Центробанке отметили, что доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год незначительно снизилась. Число таких россиян сократилось с 27 до 24% от числа опрошенных регулятором. Данные опроса ЦБ также демонстрируют, что свои сбережения россияне предпочитают хранить на банковском вкладе (39%), дебетовой карте (35%) и в наличных рублях (30%).