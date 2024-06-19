ЦБ: большинство россиян предпочитают безналичные способы оплаты
Большинство россиян предпочитают безналичные способы оплаты, чаще всего они расплачиваются при помощи банковских карт, мобильных переводов и онлайн-банков. Это следует из материалов Банка России.
Регулятор сообщает, что расплачиваться банковской картой предпочитают 75% россиян, мобильными переводами и онлайн-банками пользуются 48%. Третьим по популярности безналичным способом оплаты в ЦБ назвали Систему быстрых платежей (СБП), переводы через которую предпочитают 28% граждан РФ.
В Центробанке отметили, что доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год незначительно снизилась. Число таких россиян сократилось с 27 до 24% от числа опрошенных регулятором. Данные опроса ЦБ также демонстрируют, что свои сбережения россияне предпочитают хранить на банковском вкладе (39%), дебетовой карте (35%) и в наличных рублях (30%).
24 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро» писал, что количество кредитных карт на руках у клиентов банков в РФ в апреле сократилось почти на 2 млн и составило менее 91 млн. Падение произошло на фоне активной выдачи кредитных карт (более 2,3 млн) в апреле.
18 апреля Банк России сообщал, что наличный денежный оборот в России в 2023 г. составил 123,8 трлн руб.: в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн руб., а выдано было 63,4 трлн руб. Среди регионов РФ лидерами по наличному денежному обороту по итогам прошлого года стали Москва и Московская область (27 трлн и 8,4 трлн руб.), Санкт-Петербург (7,9 трлн руб.) и Краснодарский край (5,8 трлн руб.).