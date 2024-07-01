ФАС признала ненадлежащими две рекламы Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу суперкешбэка и программы лояльности Альфа-банка и выдала финансовой организации два предписания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ролике крупным шрифтом были обозначены данные о возможности использовать карту без начисления процентов в течение года и о предоставлении кешбэка 100% за первую покупку. Но условия получения беспроцентного периода, максимальная сумма кешбека и минимальная сумма первой покупки для его получения были указаны трудным для восприятия способом в поясняющих сносках и в короткий промежуток времени.
В рекламе также сообщалось, что клиент получит баллы за открытие счета, но данные о том, что акция распространяется только на открытие первого счета, были обозначены в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.
Продукт банка был представлен в ролике как «лучшая программа лояльности», при этом объективные критерии сравнения услуги были также указаны трудным для восприятия способом.
«Таким образом, реклама вводила потребителей в заблуждение, так как они получали неполную информацию о финансовых услугах», – говорится в сообщении ФАС.
21 июня ФАС признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг Альфа-банка. В одной из реклам крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг, а в другой были зафиксированы некорректные утверждения: «Отменили все комиссии за переводы для бизнеса. Бесплатно откройте счет для бизнеса в Альфа-банке». При этом информация об ограничениях сообщалась быстро и трудным для восприятия способом.
18 июня антимонопольная служба возбудила в отношении Альфа-банка дело по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты.