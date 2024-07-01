ФАС признала ненадлежащими две рекламы Альфа-банка

21 июня ФАС признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг Альфа-банка. В одной из реклам крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг, а в другой были зафиксированы некорректные утверждения: «Отменили все комиссии за переводы для бизнеса. Бесплатно откройте счет для бизнеса в Альфа-банке». При этом информация об ограничениях сообщалась быстро и трудным для восприятия способом.