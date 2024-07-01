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ФАС признала ненадлежащими две рекламы Альфа-банка

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу суперкешбэка и программы лояльности Альфа-банка и выдала финансовой организации два предписания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ролике крупным шрифтом были обозначены данные о возможности использовать карту без начисления процентов в течение года и о предоставлении кешбэка 100% за первую покупку. Но условия получения беспроцентного периода, максимальная сумма кешбека и минимальная сумма первой покупки для его получения были указаны трудным для восприятия способом в поясняющих сносках и в короткий промежуток времени.

В рекламе также сообщалось, что клиент получит баллы за открытие счета, но данные о том, что акция распространяется только на открытие первого счета, были обозначены в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

Продукт банка был представлен в ролике как «лучшая программа лояльности», при этом объективные критерии сравнения услуги были также указаны трудным для восприятия способом.

«Таким образом, реклама вводила потребителей в заблуждение, так как они получали неполную информацию о финансовых услугах», – говорится в сообщении ФАС.

21 июня ФАС признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг Альфа-банка. В одной из реклам крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг, а в другой были зафиксированы некорректные утверждения: «Отменили все комиссии за переводы для бизнеса. Бесплатно откройте счет для бизнеса в Альфа-банке». При этом информация об ограничениях сообщалась быстро и трудным для восприятия способом.

18 июня антимонопольная служба возбудила в отношении Альфа-банка дело по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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