Центробанк повысил курс доллара и евро на 2 июля

13 июня в Банке России заявляли, что ориентиром для участников рынка и других валютных пар станет биржевой курс юань – рубль. В мае доля юаня в торгах Московской биржи составила 54%. Заявление прозвучало на фоне введения против Мосбиржи американских санкций, в связи с которыми она прекратила торги долларом и евро с 13 июня.