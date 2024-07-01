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Центробанк повысил курс доллара и евро на 2 июля

Ведомости

Центральный банк России повысил официальный курс доллара на 2 июля до 87,29 руб., курс евро – до 93,95 руб., курс юаня – до 11,8 руб., следует из данных на сайте регулятора.

29 июня курс доллара равнялся 85,74 руб., курс евро – 92,41 руб., курс юаня – 11,57 руб.

28 июня «Ведомости» писали, что во втором полугодии 2024 г. Банк России почти на 30% снизит объем реализации юаней в ходе зеркалирования расходов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ежедневная сумма продаж составит 8,4 млрд в рублевом эквиваленте против 11,8 млрд руб. в первом полугодии.

13 июня в Банке России заявляли, что ориентиром для участников рынка и других валютных пар станет биржевой курс юань – рубль. В мае доля юаня в торгах Московской биржи составила 54%. Заявление прозвучало на фоне введения против Мосбиржи американских санкций, в связи с которыми она прекратила торги долларом и евро с 13 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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