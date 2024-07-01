Центробанк повысил курс доллара и евро на 2 июля
Центральный банк России повысил официальный курс доллара на 2 июля до 87,29 руб., курс евро – до 93,95 руб., курс юаня – до 11,8 руб., следует из данных на сайте регулятора.
29 июня курс доллара равнялся 85,74 руб., курс евро – 92,41 руб., курс юаня – 11,57 руб.
28 июня «Ведомости» писали, что во втором полугодии 2024 г. Банк России почти на 30% снизит объем реализации юаней в ходе зеркалирования расходов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ежедневная сумма продаж составит 8,4 млрд в рублевом эквиваленте против 11,8 млрд руб. в первом полугодии.
13 июня в Банке России заявляли, что ориентиром для участников рынка и других валютных пар станет биржевой курс юань – рубль. В мае доля юаня в торгах Московской биржи составила 54%. Заявление прозвучало на фоне введения против Мосбиржи американских санкций, в связи с которыми она прекратила торги долларом и евро с 13 июня.